Brema-Gladbach: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Il Werder Brema ospita il Borussia Mönchengladbach al Weserstadion sabato 31 gennaio alle 15:30, in quella che è a tutti gli effetti uno scontro diretto di metà classifica. Gli ospiti se dovessero vincere, allungherebbero sui padroni di casa; al contrario verrebbero sorpassati da Gruell e compagni.
Qui Werder Brema—
Il Werder arriva dal doppio stop consecutivo in campionato, con una sconfitta casalinga per 2-0 contro l’Hoffenheim, e cerca di invertire la rotta davanti al proprio pubblico, dove non vince da quattro partite. La squadra di Horst Steffen ha segnato poco nelle ultime gare, con Jens Stage come principale terminale offensivo.
Qui Borussia Monchengladbach—
Il Gladbach, invece, viene da una pesante sconfitta per 3-0 in casa contro lo Stoccarda e ha faticato lontano dal Borussia-Park, dove non vince da tre trasferte. Gli ospiti puntano sulla solidità difensiva e su giocatori chiave come Haris Tabakovic e Shuto Machino per trovare la rete. Nelle ultime sfide dirette, il Werder ha vinto l’ultimo incontro 4-0 in trasferta, ma storicamente il bilancio è equilibrato
Probabili formazioni—
Werder Brema (3-5-2): Backhaus, Malatini, Friedl, Coulibaly, Sugawara, Schmid, Lynen, Stage, Deman, Njinmah, Gruell.
Borussia Monchengladbach (4-4-2): Nicolas, Takai, Elvedi, Diks, Scally, Reitz, Sander, Netz, Honorat, Neuhaus, Tabakovic.
