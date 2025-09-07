Dopo Ceuta-Huesca , la domenica di Serie B spagnola prosegue con Burgos-Las Palmas . Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione con risultati altalenanti, mostrando però grande determinazione in campo. Il Burgos punta a confermare il buon avvio, mentre il Las Palmas cerca di trovare maggiore equilibrio tra attacco e difesa .

Inizio di stagione discreto, ma promettente per il Burgos . La squadra, che nella scorsa stagione ha chiuso al dodicesimo posto, ha migliorato la propria rosa, aggiungendo all'organico di mister Ramis diversi rinforzi di qualità.

Dopo i due successi e gli altrettanti pareggio in pre-season, in campionato il bilancio delle prime tre giornate è di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, con un totale di 6 gol fatti e 3 subiti. Particolarmente convincente è stata la vittoria interna contro la Cultural Leonesa per 5-1, seguita da un pareggio a reti inviolate contro il Deportivo e da una sconfitta di misura contro l’Andorra (1-2).