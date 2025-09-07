Dopo Ceuta-Huesca, la domenica di Serie B spagnola prosegue con Burgos-Las Palmas. Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione con risultati altalenanti, mostrando però grande determinazione in campo. Il Burgos punta a confermare il buon avvio, mentre il Las Palmas cerca di trovare maggiore equilibrio tra attacco e difesa.
BURGOS LAS PALMAS SERIE B SPAGNOLA DIRETTA TV STREAMING - Scopriamo dove vedere il match Burgos-Las Palmas in programma domenica 7 settembre alle ore 16:15. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Burgos—
Inizio di stagione discreto, ma promettente per il Burgos. La squadra, che nella scorsa stagione ha chiuso al dodicesimo posto, ha migliorato la propria rosa, aggiungendo all'organico di mister Ramis diversi rinforzi di qualità.
Dopo i due successi e gli altrettanti pareggio in pre-season, in campionato il bilancio delle prime tre giornate è di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, con un totale di 6 gol fatti e 3 subiti. Particolarmente convincente è stata la vittoria interna contro la Cultural Leonesa per 5-1, seguita da un pareggio a reti inviolate contro il Deportivo e da una sconfitta di misura contro l’Andorra (1-2).
Qui Las Palmas—
Percorso simile a quello del Burgos per il Las Palmas di mister Luis García. Successo per 3-1 contro il Córdoba, pareggio 1-1 con il FC Andorra e sconfitta casalinga 0-1 contro il Málaga. I gialli hanno mostrato alcune difficoltà nel concretizzare le occasioni, subendo gol in sette partite consecutive, il che evidenzia la necessità di maggiore equilibrio tra attacco e difesa per ottenere risultati costanti lontano da casa.
Burgos-Las Palmas, probabili formazioni—
BURGOS (4-2-3-1): Cantero; Arroyo, Córdoba, Sierra, Miguel; Morante, Atienza; Mejía, Curro, Córdoba; Niño. Allenatore: Luis Miguel Ramis.
LAS PALMAS (4-2-3-1): Horkas; Marvin, Barcía, Mármol, Clemente; Fuster, Loiodice, Amatucci, Pejiño; Jonathan Viera, Recoba. Allenatore: Luis García.
