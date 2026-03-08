derbyderbyderby streaming Campobasso-Arezzo: dove vedere LIVE la Serie C in Streaming e in TV

Diretta Tv e Streaming Gratis

Campobasso-Arezzo: dove vedere LIVE la Serie C in Streaming e in TV

Campobasso-Arezzo: dove vedere LIVE la Serie C in Streaming e in TV - immagine 1
Campobasso-Arezzo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Campobasso-Arezzo è la sfida valide per la 31ª giornata di Serie C (Girone B) in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30. Un confronto interessante tra due squadre con obiettivi importanti in classifica: i molisani vogliono continuare la propria corsa verso le zone alte, mentre i toscani sono chiamati a difendere il primo posto dagli assalti delle inseguitrici

Guarda ora Campobasso-Arezzo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Campobasso-Arezzo: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

—  

CAMPOBASSO AREZZO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Campobasso-Arezzo Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Qui Campobasso

—  

Il Campobasso arriva alla sfida in un buon momento della stagione e con grande fiducia nei propri mezzi. La squadra rossoblù, reduce da tre vittorie consecutive, si è rilanciata con decisione nella corsa al quarto posto e può contare anche su un rendimento interno piuttosto solido. Inoltre l’attacco si sta dimostrando particolarmente prolifico, tra i migliori del girone per numero di reti segnate.

SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE

Qui Arezzo

—  

L’Arezzo, invece, guida ancora la classifica ma nelle ultime settimane ha rallentato il proprio ritmo. Il pareggio contro il Ravenna e la sconfitta contro la Ternana hanno permesso alle rivali di accorciare il distacco, rendendo ancora più aperta la corsa al primo posto. I toscani restano comunque la squadra da battere del campionato e cercheranno di reagire subito per difendere la vetta.

Guarda ora Campobasso-Arezzo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Probabili formazioni

—  

Campobasso (3-5-2): Tantalocchi; Papini, Lancini, Salines; Olivieri, Gargiulo, B. Bordin, Gala, Cristallo; Bifulco, Padula. Allenatore: Luciano Zauri.

Arezzo (4-3-3): Venturi; Di Chiara, Gigli, Chiosa, Coppolaro; Ionita, Guccione, Eklu; Tavernelli, Ravasio, Pattarello. Allenatore: Cristian Bucchi.

Leggi anche
Ternana-Gubbio Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C
Ascoli-Ravenna Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE la Serie C

© RIPRODUZIONE RISERVATA