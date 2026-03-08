Campobasso-Arezzo: dove vedere LIVE la Serie C in Streaming e in TV

Campobasso-Arezzo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 09:09)

Campobasso-Arezzo è la sfida valide per la 31ª giornata di Serie C (Girone B) in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30. Un confronto interessante tra due squadre con obiettivi importanti in classifica: i molisani vogliono continuare la propria corsa verso le zone alte, mentre i toscani sono chiamati a difendere il primo posto dagli assalti delle inseguitrici

CAMPOBASSO AREZZO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Qui Campobasso — Il Campobasso arriva alla sfida in un buon momento della stagione e con grande fiducia nei propri mezzi. La squadra rossoblù, reduce da tre vittorie consecutive, si è rilanciata con decisione nella corsa al quarto posto e può contare anche su un rendimento interno piuttosto solido. Inoltre l’attacco si sta dimostrando particolarmente prolifico, tra i migliori del girone per numero di reti segnate.

Qui Arezzo — L’Arezzo, invece, guida ancora la classifica ma nelle ultime settimane ha rallentato il proprio ritmo. Il pareggio contro il Ravenna e la sconfitta contro la Ternana hanno permesso alle rivali di accorciare il distacco, rendendo ancora più aperta la corsa al primo posto. I toscani restano comunque la squadra da battere del campionato e cercheranno di reagire subito per difendere la vetta.

Probabili formazioni — Campobasso (3-5-2): Tantalocchi; Papini, Lancini, Salines; Olivieri, Gargiulo, B. Bordin, Gala, Cristallo; Bifulco, Padula. Allenatore: Luciano Zauri.

Arezzo (4-3-3): Venturi; Di Chiara, Gigli, Chiosa, Coppolaro; Ionita, Guccione, Eklu; Tavernelli, Ravasio, Pattarello. Allenatore: Cristian Bucchi.