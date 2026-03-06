Campobasso-Arezzo Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE la Serie C

La 31ª giornata di Serie C – Girone B propone la sfida tra Campobasso e Arezzo, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30. Un confronto interessante tra due squadre con obiettivi importanti in classifica.
Il Campobasso punta a restare agganciato alla zona alta e a continuare la propria corsa verso i playoff, forte anche di un buon rendimento casalingo e di un momento di forma invidiabile (3 successi di fila). L’Arezzo, invece, arriva alla gara con l’obiettivo di difendere il primo posto nonostante il passo falso recente con la Ternana (1-2), consapevole che ogni punto può essere decisivo nella corsa alla promozione.
CAMPOBASSO AREZZO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Campobasso-Arezzo Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Probabili formazioni—
Campobasso (3-5-2): Tantalocchi; Papini, Lancini, Salines; Olivieri, Gargiulo, B. Bordin, Gala, Cristallo; Bifulco, Padula. Allenatore: Luciano Zauri.
Arezzo (4-3-3): Venturi; Di Chiara, Gigli, Chiosa, Coppolaro; Ionita, Guccione, Eklu; Tavernelli, Ravasio, Pattarello. Allenatore: Cristian Bucchi.
