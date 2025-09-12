Campobasso-Pineto: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Campobasso-Pineto, sfida valida per la quarta giornata del Gruppo B di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 02:54)

Campobasso-Pineto, sfida valida per la quarta giornata del Gruppo B di Serie C, è un match che potrebbe dire molto sul possibile percorso stagionale delle due compagini. I padroni di casa dopo lo stop all'esordio, si son ripresi, collezionando una vittoria e un pari; gli ospiti, invece, sono ancora imbattuti, hanno una lunghezza di vantaggio sui molisani e un eventuale successo potrebbe proiettarli verso orizzonti inesplorati.

Dove vedere Campobasso-Pineto in Diretta TV e in streaming LIVE — CAMPOBASSO PINETO DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo B di Serie C, Campobasso-Pineto, in programma sabato 13 settembre alle ore 15:00 La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Campobasso — 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, con 6 gol fatti e altrettanti subiti. È questo il ruolino di marcia del Campobasso di Luciano Zauri che sa esaltarsi davanti al proprio pubblico, dove ha già conquistato un successo, ma dovrà lavorare per trovare maggiore continuità e soprattutto per dare più sicurezza alla retroguardia. Il fattore campo potrebbe fare la differenza contro il Pineto.

Qui Pineto — Il Pineto, dopo tre giornate, è quarto in classifica con cinque punti. La squadra di Ivan Tisci si è dimostrata equilibrata in entrambe le fasi (4 reti segnate e solo 2 subite), facendosi apprezzare anche lontano dalle mura amiche. Il precedente col Campobasso è favorevole (3-1 nell’ultimo scontro diretto) e rappresenta un ulteriore stimolo per continuare a fare bene.

Campobasso-Pineto, probabili formazioni — CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Parisi, Papini, Lancini, Pierno; Di Livio, Brunet, Gala; Bifulco, Padula, Leonetti. Allenatore: Luciano Zauri

PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Pellegrino, D’Andrea, Bruzzaniti. Allenatore: Ivan Tisci.