Sabato 13 settembre 2025 alle 15:00 , allo stadio di Piancastagnaio, va in scena Pianese-Sambenedettese . Entrambe le squadre hanno raccolto fin qui 4 punti e si trovano appaiate nella zona centrale del Girone B di Serie C . Un incrocio che oltre ai tre punti, mette in palio la possibilità di scalare posizioni in classifica.

La formazione di Alessandro Birindelli ha vissuto un avvio di stagione altalenante, con 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta . Nonostante qualche difficoltà a trovare il giusto ritmo in casa, la Pianese si presenta a questo match forte di una difesa solida ( solo un gol subito ) e di una crescita evidente dopo il successo contro la Torres. Il gruppo sembra compatto e deciso a sfruttare il fattore campo per confermare i progressi e allungare la propria serie positiva.

Qui Sambenedettese

Gli uomini di Ottavio Palladini hanno lo stesso bottino dei toscani, ma con numeri diversi: 3 gol segnati e 3 subiti, a dimostrazione di una squadra capace di colpire ma ancora troppo vulnerabile dietro. Le ultime uscite hanno mostrato segnali incoraggianti, ma la sconfitta casalinga contro il Forlì ha lasciato qualche scoria. La Sambenedettese si affida al carattere e alla qualità dei suoi uomini offensivi per provare a sfatare il tabù esterno e tornare da Piancastagnaio con un risultato pesante.