Guidonia-Ravenna: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Guidonia-Ravenna, match valido per il 4° turno del Girone B di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming gratis
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino 

Sabato alle 15:00 allo Stadio ComunaleGuidonia-Ravenna inaugura la quarta giornata del Gruppo B di Serie C. Padroni di casa a caccia del secondo successo di fila che permetterebbe alla squadra di mister Ginestra di scalzare in classifica gli ospiti, reduci dalla vittoria casalinga contro il Bra.

Dove vedere Guidonia-Ravenna in Diretta TV e in streaming LIVE

GUIDONIA RAVENNA DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo B di Serie CGuidonia-Ravenna, in programma sabato 13 settembre alle ore 15:00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Guidonia

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Questo il ruolino di marcia del neopromosso Guidonia che nell'ultimo turno prima della sosta per le Nazionali ha colto il primo successo in stagione tra i professionisti, superando in trasferta di misura (0-1) il Livorno.

Marco Marchionni sulla Serie A
Marco Marchionni, allenatore Ravenna

Qui Ravenna

Due vittorie in tre partite, invece, per il Ravenna, momentaneamente secondo in classifica a quota 6 punti, insieme al Forlì. La compagine di Marchionni grazie al 3-1 rifilato al Bra, ha voltato pagina dopo lo stop proprio contro il Forlì nel derby emiliano-romagnolo, ma contro il Guidonia servirà un'ulteriore conferma.

Guidonia-Ravenna, probabili formazioni

GUIDONIA MONTECELIO (3-5-2): Stellato; Malomo, Esempio, Cristini; Errico, Tascone, Santoro, Tessiore, Zappella; Spavone, Bernardotto. Allenatore: Ciro Ginestra

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Solini, Esposito, Donati; Corsinelli, Tenkorang, Di Marco, Lonardi, Rrapaj; Spini, Motti. Allenatore: Marco Marchionni

