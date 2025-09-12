Guidonia-Ravenna: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Sabato alle 15:00 allo Stadio ComunaleGuidonia-Ravenna inaugura la quarta giornata del Gruppo B di Serie C. Padroni di casa a caccia del secondo successo di fila che permetterebbe alla squadra di mister Ginestra di scalzare in classifica gli ospiti, reduci dalla vittoria casalinga contro il Bra.
GUIDONIA RAVENNA DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo B di Serie C, Guidonia-Ravenna, in programma sabato 13 settembre alle ore 15:00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Guidonia—
Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Questo il ruolino di marcia del neopromosso Guidonia che nell'ultimo turno prima della sosta per le Nazionali ha colto il primo successo in stagione tra i professionisti, superando in trasferta di misura (0-1) il Livorno.
Qui Ravenna—
Due vittorie in tre partite, invece, per il Ravenna, momentaneamente secondo in classifica a quota 6 punti, insieme al Forlì. La compagine di Marchionni grazie al 3-1 rifilato al Bra, ha voltato pagina dopo lo stop proprio contro il Forlì nel derby emiliano-romagnolo, ma contro il Guidonia servirà un'ulteriore conferma.
Guidonia-Ravenna, probabili formazioni—
GUIDONIA MONTECELIO (3-5-2): Stellato; Malomo, Esempio, Cristini; Errico, Tascone, Santoro, Tessiore, Zappella; Spavone, Bernardotto. Allenatore: Ciro Ginestra
RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Solini, Esposito, Donati; Corsinelli, Tenkorang, Di Marco, Lonardi, Rrapaj; Spini, Motti. Allenatore: Marco Marchionni
