Dopo due vittorie incoraggianti con Pro Patria e AlbinoLeffe , la squadra di Michele Santoni è crollata senza attenuanti contro il Brescia, incassando un durissimo 5-0 . Un campanello d’allarme che i bianchi vogliono subito zittire davanti al proprio pubblico, cercando una reazione d’orgoglio. Con il solito 4-3-3 , i vercellesi puntano ancora sui gol di Comi e sull’energia dei giovani per tornare subito a correre.

Qui Virtus Verona

L’avvio di stagione dei rossoblù è stato complicato: un solo punto conquistato in due partite e la sconfitta di Arzignano maturata già nei primi 30 minuti hanno lasciato il segno. Mister Fresco si affida al collaudato 3-5-2, con Fabbro e Mancini a guidare l’attacco. La Virtus sa che affronta una rivale ferita e proverà a sfruttare le incertezze della Pro Vercelli per centrare un risultato che potrebbe cambiare il volto del suo campionato.