Al Silvio Piola va in scena Pro Vercelli-Virtus Verona, quarta giornata del Girone A di Serie C, una sfida dal sapore già delicato. I padroni di casa vogliono lasciarsi alle spalle il pesante ko di Brescia, mentre la Virtus Verona cerca il primo successo stagionale per dare una scossa al proprio avvio di campionato. Fischio d’inizio sabato alle 15:00.
PRO VERCELLI VIRTUS VERONA - La gara tra Pro Vercelli e Virtus Verona, valida per la quarta giornata del Gruppo A di Serie C, è in programma sabato 13 settembre alle ore 15:00.
Qui Pro Vercelli—
Dopo due vittorie incoraggianti con Pro Patria e AlbinoLeffe, la squadra di Michele Santoni è crollata senza attenuanti contro il Brescia, incassando un durissimo 5-0. Un campanello d’allarme che i bianchi vogliono subito zittire davanti al proprio pubblico, cercando una reazione d’orgoglio. Con il solito 4-3-3, i vercellesi puntano ancora sui gol di Comi e sull’energia dei giovani per tornare subito a correre.
Qui Virtus Verona—
L’avvio di stagione dei rossoblù è stato complicato: un solo punto conquistato in due partite e la sconfitta di Arzignano maturata già nei primi 30 minuti hanno lasciato il segno. Mister Fresco si affida al collaudato 3-5-2, con Fabbro e Mancini a guidare l’attacco. La Virtus sa che affronta una rivale ferita e proverà a sfruttare le incertezze della Pro Vercelli per centrare un risultato che potrebbe cambiare il volto del suo campionato.
Pro Vercelli-Virtus Verona, probabili formazioni—
PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Clemente, Coccolo, Carosso; Huiberts, Rutigliano, Iotti; Akpa Akpro, Comi, Sow. Allenatore: Michele Santoni.
VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Daffara, Toffanin, Munaretti; Patanè, Muhameti, Zarpellon, Gatti, Bassi; Fabbro, Mancini. Allenatore: Luigi Fresco.
