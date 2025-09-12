Lumezzane-Triestina: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Tra le sfide più interessanti del programma della quarta giornata del Girone A di Serie C, spicca Lumezzane-Triestina. Al Tullio Saleri (calcio d'inizio fissato alle 15:00) entrambe le compagini cercheranno di invertire il trend negativo e di centrare il primo successo in campionato.
Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo A di Serie C, Lumezzane-Triestina, in programma sabato 13 settembre alle ore 15:00.
Qui Lumezzane—
La formazione bresciana è stata protagonista di un avvio di campionato complicatissimo: tre sconfitte in tre gare, con appena due reti segnate e ben nove al passivo. I ragazzi di Massimo Paci faticano a trovare equilibrio e sicurezza, e il rischio di restare inchiodati in fondo alla classifica è concreto. Servirà una scossa immediata, soprattutto davanti ai propri tifosi.
Qui Triestina—
Non se la passa sicuramente meglio la squadra alabardata, la cui partenza era già in salita a causa della penalizzazione di 5 punti. Due segni X e un ko che valgono al momento l'ultima posizione in graduatoria, con solo due gol realizzati. Qualche segnale di crescita si è intravisto nell’ultimo pari contro l’Ospitaletto, ma per risalire la china servirà molto di più. Marino chiede concretezza e coraggio, perché ogni partita può diventare cruciale in un girone così competitivo.
Lumezzane-Triestina, probabili formazioni—
LUMEZZANE (4-3-3): Drago; Deratti, Pogliano, De Marino, Motta; Moscati, Paghera, Malotti; Rolando, Caccavo, Iori. Allenatore: Massimo Paci
TRIESTINA (3-5-2): Matosevic; Moises, Kosijer, Moretti; Tonetto, Pedicillo, Gunduz, Jonsson, Anzolin; D'Urso, Vertainen. Allenatore: Geppino Marino
