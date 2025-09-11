derbyderbyderby streaming Dolomiti-Alcione: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano, 4° turno del Girone A di Serie C: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming gratis
Sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00 allo Stadio Zugni Tauro di Feltre va in scena Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano, match valido per la quarta giornata del Girone A di Serie C. Una sfida che oppone due realtà fin qui protagoniste di un percorso differente: i bellunesi ancora in cerca della prima vittoria, mentre gli ospiti di successi ne hanno collezionati già due che gli hanno permesso di stabilirsi nelle zone nobili della classifica.

Dove vedere Dolomiti-Alcione in Diretta TV e in streaming LIVE

DOLOMITI ALCIONE MILANO DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo A di Serie C, Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano, in programma sabato 13 settembre alle ore 15:00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Dolomiti Bellunesi

La formazione di Nicola Zanini è ancora a secco di successi: 2 punti in tre gare frutto di altrettanti pareggi e una sconfitta. Il pesante 0-3 contro il Lecco nell’ultimo turno ha evidenziato limiti difensivi e poca incisività sotto porta (3 gol fatti, 6 subiti). Per i bellunesi questo match diventa l’occasione per invertire la rotta e dimostrare maggiore concretezza davanti al pubblico di casa.

Qui Alcione Milano

Decisamente migliore l’avvio della squadra di Giovanni Cusatis, che ha già raccolto 6 punti con 2 vittorie e una sola battuta d’arresto. Con soli 2 gol segnati ma anche appena 1 subito, l’Alcione ha mostrato solidità e cinismo, come confermato dall’ultimo successo di misura (1-0 contro il Lumezzane). Una base di fiducia importante per affrontare la trasferta di Belluno con l’ambizione di restare agganciati al gruppo di testa.

Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano, probabili formazioni

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Abati; Barbini, Milesi, Mondonico; Saccani, Clemenza, Burrai, Brugnolo, Mignanelli; Marconi, Toci. Allenatore: Nicola Zanini

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Bertolotti, Pirola, Ciappellano, Scuderi; Bright, Invernizzi, Muroni; Pitou; Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis

