Sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00 allo Stadio Zugni Tauro di Feltre va in scena Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano , match valido per la quarta giornata del Girone A di Serie C . Una sfida che oppone due realtà fin qui protagoniste di un percorso differente: i bellunesi ancora in cerca della prima vittoria, mentre gli ospiti di successi ne hanno collezionati già due che gli hanno permesso di stabilirsi nelle zone nobili della classifica.

Qui Dolomiti Bellunesi

La formazione di Nicola Zanini è ancora a secco di successi: 2 punti in tre gare frutto di altrettanti pareggi e una sconfitta. Il pesante 0-3 contro il Lecco nell’ultimo turno ha evidenziato limiti difensivi e poca incisività sotto porta (3 gol fatti, 6 subiti). Per i bellunesi questo match diventa l’occasione per invertire la rotta e dimostrare maggiore concretezza davanti al pubblico di casa.