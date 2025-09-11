Sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00 allo Stadio Zugni Tauro di Feltre va in scena Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano, match valido per la quarta giornata del Girone A di Serie C. Una sfida che oppone due realtà fin qui protagoniste di un percorso differente: i bellunesi ancora in cerca della prima vittoria, mentre gli ospiti di successi ne hanno collezionati già due che gli hanno permesso di stabilirsi nelle zone nobili della classifica.
Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo A di Serie C, Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano, in programma sabato 13 settembre alle ore 15:00.
Qui Dolomiti Bellunesi—
La formazione di Nicola Zanini è ancora a secco di successi: 2 punti in tre gare frutto di altrettanti pareggi e una sconfitta. Il pesante 0-3 contro il Lecco nell’ultimo turno ha evidenziato limiti difensivi e poca incisività sotto porta (3 gol fatti, 6 subiti). Per i bellunesi questo match diventa l’occasione per invertire la rotta e dimostrare maggiore concretezza davanti al pubblico di casa.
Qui Alcione Milano—
Decisamente migliore l’avvio della squadra di Giovanni Cusatis, che ha già raccolto 6 punti con 2 vittorie e una sola battuta d’arresto. Con soli 2 gol segnati ma anche appena 1 subito, l’Alcione ha mostrato solidità e cinismo, come confermato dall’ultimo successo di misura (1-0 contro il Lumezzane). Una base di fiducia importante per affrontare la trasferta di Belluno con l’ambizione di restare agganciati al gruppo di testa.
Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano, probabili formazioni—
DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Abati; Barbini, Milesi, Mondonico; Saccani, Clemenza, Burrai, Brugnolo, Mignanelli; Marconi, Toci. Allenatore: Nicola Zanini
ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Bertolotti, Pirola, Ciappellano, Scuderi; Bright, Invernizzi, Muroni; Pitou; Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis
