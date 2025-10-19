Cantù-Trapani: dove vedere la Serie A di Basket in Tv e in Streaming LIVE

Segui Cantù-Trapani: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la gara in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 09:11)

Domenica 19 ottobre 2025, alle 18:00, praticamente mezz'ora dopo la palla a due di Reggiana-Varese va in scena Cantù-Trapani, match valido per la terza giornata della Serie A di Basket. Padroni di casa con una sconfitta e una vittoria all'attivo, quest'ultima conquistata contro Reggio Emilia la scorsa settimana. Ospiti a quota zero, per via dei 4 punti di penalità decisi dalla Federazione, ma imbattuti per via dei successi raccolti con Venezia e Trieste. Scopri come seguire Cantù-Trapani GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Cantù-Trapani, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — CANTÚ TRAPANI DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare Cantù-Trapani in diretta live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Cantù-Trapani” nella sezione Live Streaming.

Qui Cantù — La squadra di coach Brienza ha finalmente trovato il primo sorriso stagionale nel lunch match contro la Reggiana, rompendo il ghiaccio con una prestazione convincente e di carattere. Ora i brianzoli hanno la possibilità di capitalizzare la doppietta casalinga, puntando a dare continuità e fiducia al proprio percorso.

Dopo un avvio altalenante, Cantù mostra segnali di crescita: la circolazione di palla è più fluida, la difesa più compatta e l’intensità generale in costante aumento. L’ambiente del PalaDesio può diventare un’arma decisiva per spingere la squadra verso la parte alta della classifica.

Qui Trapani — Gli Shark di coach Repesa hanno iniziato la nuova stagione con il piede giusto, firmando due successi di spessore contro avversarie di alto livello come Trieste e Venezia. Ora la squadra siciliana punta con decisione al punteggio pieno nella difficile trasferta del PalaDesio, decisa a confermare la propria crescita.

Rispetto alla versione scintillante dello scorso anno, Trapani appare meno spettacolare ma più solida, con una struttura di gioco matura e bilanciata. L’obiettivo non è più sorprendere, ma competere stabilmente per lo scudetto, traguardo che non sembra più un sogno. Il motore offensivo resta Timmy Allen, ormai sempre più una rivelazione assoluta del campionato: giocatore esplosivo, capace di colpire in penetrazione e di decidere le partite con la sua intensità.

I probabili quintetti di Cantù-Trapani — CANTÙ, probabile rooster: Bortolani, Sneed, Ballo, Basile, Gilyard. Coach: Nicola Brienza

TRAPANI SHARK, probabile rooster: Allen, Eboua, Rossato, Alibegovic, Arcidiacono. Coach: Jasmin Repesa.

Non perdere Cantù-Trapani, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.