Cantù-Trapani: dove vedere la Serie A di Basket in Tv e in Streaming LIVE

Domenica 19 ottobre 2025, alle 18:00, praticamente mezz'ora dopo la palla a due di Reggiana-Varese va in scena Cantù-Trapani, match valido per la terza giornata della Serie A di Basket. Padroni di casa con una sconfitta e una vittoria all'attivo, quest'ultima conquistata contro Reggio Emilia la scorsa settimana. Ospiti a quota zero, per via dei 4 punti di penalità decisi dalla Federazione, ma imbattuti per via dei successi raccolti con Venezia e Trieste. Scopri come seguire Cantù-Trapani GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Qui Cantù—
La squadra di coach Brienza ha finalmente trovato il primo sorriso stagionale nel lunch match contro la Reggiana, rompendo il ghiaccio con una prestazione convincente e di carattere. Ora i brianzoli hanno la possibilità di capitalizzare la doppietta casalinga, puntando a dare continuità e fiducia al proprio percorso.
Dopo un avvio altalenante, Cantù mostra segnali di crescita: la circolazione di palla è più fluida, la difesa più compatta e l’intensità generale in costante aumento. L’ambiente del PalaDesio può diventare un’arma decisiva per spingere la squadra verso la parte alta della classifica.
Qui Trapani—
Gli Shark di coach Repesa hanno iniziato la nuova stagione con il piede giusto, firmando due successi di spessore contro avversarie di alto livello come Trieste e Venezia. Ora la squadra siciliana punta con decisione al punteggio pieno nella difficile trasferta del PalaDesio, decisa a confermare la propria crescita.
Rispetto alla versione scintillante dello scorso anno, Trapani appare meno spettacolare ma più solida, con una struttura di gioco matura e bilanciata. L’obiettivo non è più sorprendere, ma competere stabilmente per lo scudetto, traguardo che non sembra più un sogno. Il motore offensivo resta Timmy Allen, ormai sempre più una rivelazione assoluta del campionato: giocatore esplosivo, capace di colpire in penetrazione e di decidere le partite con la sua intensità.
I probabili quintetti di Cantù-Trapani—
CANTÙ, probabile rooster: Bortolani, Sneed, Ballo, Basile, Gilyard. Coach: Nicola Brienza
TRAPANI SHARK, probabile rooster: Allen, Eboua, Rossato, Alibegovic, Arcidiacono. Coach: Jasmin Repesa.
