All’Estádio Municipal de Rio Maior va in scena una sfida dal peso specifico enorme in chiave salvezza. Casa Pia e AFS si affrontano in un match che vale molto più dei semplici tre punti, con entrambe le squadre chiamate a dare segnali concreti in una stagione fin qui complicata.
Diretta Tv e Streaming Gratis
Casa Pia-AFS: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV
I padroni di casa hanno l’occasione di sfruttare il fattore campo per allungare sulle dirette concorrenti, mentre gli ospiti arrivano con l’acqua alla gola e la necessità assoluta di interrompere una serie negativa che rischia di diventare irreversibile.
Dove vedere la Serie A Portoghese in Streaming e in Tv—
Qui Casa Pia—
Il Casa Pia si presenta all’appuntamento con sensazioni contrastanti ma anche con una rinnovata fiducia. Nonostante il pesante ko contro lo Sporting Lisbona, la squadra ha mostrato tratti di maggiore organizzazione e una discreta solidità, soprattutto dal punto di vista mentale.
L’arrivo in panchina di Álvaro Pacheco sembra aver dato una scossa all’ambiente, riportando compattezza e voglia di reagire in un gruppo che sa di giocarsi tanto in questo tipo di partite. Le assenze non mancano, ma l’atteggiamento visto nelle ultime uscite lascia intravedere una squadra pronta a lottare fino all’ultimo pallone.
Qui AFS—
Situazione decisamente più delicata per l’AFS, che arriva a Rio Maior in piena crisi di risultati e fiducia. La classifica parla chiaro e il peso di una lunga serie senza vittorie si fa sentire soprattutto sul piano psicologico.
I recenti cambiamenti tecnici e di mercato non hanno ancora prodotto effetti concreti, e la sensazione è quella di una squadra fragile, che fatica a reagire nei momenti chiave delle partite. Questo match rappresenta quasi un’ultima chiamata: servono punti, ma soprattutto serve una prestazione che restituisca un minimo di convinzione a un gruppo apparso spesso smarrito.
Probabili formazioni—
Casa Pia (4-3-3): Sequeira; Goulart, Fonte, D. Sousa, Larrazabal; S. Pérez, R. Nhaga, Livolant; Wa Saka, Cassiano, Conte.
AFS (4-3-3): Adriel Ramos; Spencer, Ponck, Rúben Semedo, Kiki Afonso; G. Mendonça, Roni, Pedro Lima; Akinsola, Tomané, Oscar Perea.
