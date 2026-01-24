Catania-Cosenza Streaming e Diretta TV: dove vedere la Serie C LIVE

Catania-Cosenza: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 24 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 09:03)

Il posticipo domenicale del girone C di Serie C accende i riflettori sul “Massimino”, teatro di una sfida che promette intensità e contenuti. Catania e Cosenza si affrontano in un momento chiave della stagione, con obiettivi ambiziosi ma stati di forma ben diversi.

I padroni di casa puntano a consolidare la propria posizione nelle zone nobili della classifica e dare continuità ai risultati, mentre gli ospiti arrivano con la necessità di reagire dopo un avvio di 2026 al di sotto delle aspettative. Novanta minuti che pesano, e non poco, negli equilibri di vertice del campionato.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis:

Catania-Cosenza: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv — CATANIA COSENZA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Catania e Cosenza in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Catania — Il Catania arriva alla sfida del Massimino in un momento estremamente positivo. La squadra di Toscano sta viaggiando a ritmo alto, soprattutto tra le mura amiche, dove non ha ancora conosciuto sconfitte e continua a costruire gran parte del proprio cammino verso le zone altissime della classifica.

Il gruppo appare solido, sicuro dei propri mezzi e ulteriormente rinforzato dagli ultimi innesti di mercato, che hanno aumentato profondità ed esperienza di una rosa già competitiva. A motivare ulteriormente l’ambiente c’è anche la voglia di riscattare la pesante sconfitta dell’andata, rendendo il clima attorno alla squadra ancora più carico.

Qui Cosenza — Situazione decisamente più complessa invece per il Cosenza, chiamato a reagire dopo un avvio di 2026 avaro di soddisfazioni. I rossoblù hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre gare e stanno pagando un periodo condizionato da risultati negativi, infortuni e assenze pesanti.

Buscè deve fare i conti con una rosa ridotta e con diversi uomini chiave non al meglio della condizione, fattori che hanno inciso sulla continuità delle prestazioni. Nonostante il momento difficile, l’allenatore punta sull’orgoglio del gruppo e su un approccio umile, consapevole della difficoltà della trasferta ma determinato a dare segnali di ripresa.

Probabili formazioni — Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Jimenez; Forte. All. Toscano.

Cosenza (4-3-2-1): Vettorel; Ricciardi, Caporale, Dametto, D’Orazio; Contiliano, Langella, Garritano; Cannavò, Ricciardi; Emmausso. All. Buscè.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis: