Catania-Cosenza Streaming e Diretta TV: dove vedere la Serie C LIVE

Il posticipo domenicale del girone C di Serie C accende i riflettori sul “Massimino”, teatro di una sfida che promette intensità e contenuti. Catania e Cosenza si affrontano in un momento chiave della stagione, con obiettivi ambiziosi ma stati di forma ben diversi.
I padroni di casa puntano a consolidare la propria posizione nelle zone nobili della classifica e dare continuità ai risultati, mentre gli ospiti arrivano con la necessità di reagire dopo un avvio di 2026 al di sotto delle aspettative. Novanta minuti che pesano, e non poco, negli equilibri di vertice del campionato.
Qui Catania—
Il Catania arriva alla sfida del Massimino in un momento estremamente positivo. La squadra di Toscano sta viaggiando a ritmo alto, soprattutto tra le mura amiche, dove non ha ancora conosciuto sconfitte e continua a costruire gran parte del proprio cammino verso le zone altissime della classifica.
Il gruppo appare solido, sicuro dei propri mezzi e ulteriormente rinforzato dagli ultimi innesti di mercato, che hanno aumentato profondità ed esperienza di una rosa già competitiva. A motivare ulteriormente l’ambiente c’è anche la voglia di riscattare la pesante sconfitta dell’andata, rendendo il clima attorno alla squadra ancora più carico.
Qui Cosenza—
Situazione decisamente più complessa invece per il Cosenza, chiamato a reagire dopo un avvio di 2026 avaro di soddisfazioni. I rossoblù hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre gare e stanno pagando un periodo condizionato da risultati negativi, infortuni e assenze pesanti.
Buscè deve fare i conti con una rosa ridotta e con diversi uomini chiave non al meglio della condizione, fattori che hanno inciso sulla continuità delle prestazioni. Nonostante il momento difficile, l’allenatore punta sull’orgoglio del gruppo e su un approccio umile, consapevole della difficoltà della trasferta ma determinato a dare segnali di ripresa.
Probabili formazioni—
Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Jimenez; Forte. All. Toscano.
Cosenza (4-3-2-1): Vettorel; Ricciardi, Caporale, Dametto, D’Orazio; Contiliano, Langella, Garritano; Cannavò, Ricciardi; Emmausso. All. Buscè.
