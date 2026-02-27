Non perdere Cavese-Audace Cerignola: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 27 febbraio - 14:30

Sabato 28 febbraio, alle ore 14:30, allo Stadio Simonetta Lamberti va in scena una sfida delicata della ventinovesima giornata del Girone C di Serie C. Cavese-Audace Cerignola è un match importante sia per la zona salvezza sia per la corsa playoff, con punti pesanti in palio in questa fase decisiva della stagione.

Dove vedere Cavese-Audace Cerignola e streaming gratis — Cavese-Audace Cerignola sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Cavese-Audace Cerignola sui palinsesti Sisal

Il momento delle due squadre — La Cavese occupa attualmente il diciassettesimo posto in classifica, una posizione che la costringe a lottare per evitare di restare impantanata nella zona retrocessione. Nelle ultime cinque partite è arrivata una sola vittoria, un rendimento che non ha permesso ai campani di fare un vero salto in avanti. La squadra ha mostrato qualche difficoltà soprattutto nella continuità dei risultati e nella gestione dei momenti chiave delle gare. Davanti al proprio pubblico, però, servirà una prova di carattere per invertire il trend e conquistare punti fondamentali per la salvezza.

Situazione diversa per l’Audace Cerignola, pienamente coinvolta nella lotta per un posto nei playoff. I pugliesi hanno raccolto 42 punti e stanno dimostrando solidità e ambizione. Nell’ultima uscita è arrivata una convincente vittoria contro il Casarano Calcio, successo che ha confermato il buon momento della squadra. L’obiettivo ora è dare continuità ai risultati per consolidare la posizione in zona playoff e provare a migliorare ulteriormente il piazzamento in vista del finale di stagione.

Le probabili formazioni di Cavese-Audace Cerignola — Le due squadre potrebbero scendere in campo così come hanno affrontato la ventottesima giornata del Gruppo C di Serie C. Di seguito, vi proponiamo le probabili formazioni della sfida di sabato.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Bolcano, Loreto; Ubani, Munari, Visconti, Yabre; Orlando, Minaj; Fusco. All. Prosperi

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro; Parlato, Paolucci, Cretella, Vitale, Russo; D'Orazio, Gambale All. Vincenzo Maiuri