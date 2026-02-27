derbyderbyderby streaming Cavese-Audace Cerignola, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Cavese-Audace Cerignola, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Brentford Arsenal dove vedere
Non perdere Cavese-Audace Cerignola: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Sabato 28 febbraio, alle ore 14:30, allo Stadio Simonetta Lamberti va in scena una sfida delicata della ventinovesima giornata del Girone C di Serie C. Cavese-Audace Cerignola è un match importante sia per la zona salvezza sia per la corsa playoff, con punti pesanti in palio in questa fase decisiva della stagione.

Guarda ora Cavese-Audace Cerignola GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Dove vedere Cavese-Audace Cerignola e streaming gratis

—  

Cavese-Audace Cerignola sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Cavese-Audace Cerignola sui palinsesti Sisal

    • Il momento delle due squadre

    —  

    La Cavese occupa attualmente il diciassettesimo posto in classifica, una posizione che la costringe a lottare per evitare di restare impantanata nella zona retrocessione. Nelle ultime cinque partite è arrivata una sola vittoria, un rendimento che non ha permesso ai campani di fare un vero salto in avanti. La squadra ha mostrato qualche difficoltà soprattutto nella continuità dei risultati e nella gestione dei momenti chiave delle gare. Davanti al proprio pubblico, però, servirà una prova di carattere per invertire il trend e conquistare punti fondamentali per la salvezza.

    Situazione diversa per l’Audace Cerignola, pienamente coinvolta nella lotta per un posto nei playoff. I pugliesi hanno raccolto 42 punti e stanno dimostrando solidità e ambizione. Nell’ultima uscita è arrivata una convincente vittoria contro il Casarano Calcio, successo che ha confermato il buon momento della squadra. L’obiettivo ora è dare continuità ai risultati per consolidare la posizione in zona playoff e provare a migliorare ulteriormente il piazzamento in vista del finale di stagione.

    Le probabili formazioni di Cavese-Audace Cerignola

    —  

    Le due squadre potrebbero scendere in campo così come hanno affrontato la ventottesima giornata del Gruppo C di Serie C. Di seguito, vi proponiamo le probabili formazioni della sfida di sabato.

    CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Bolcano, Loreto; Ubani, Munari, Visconti, Yabre; Orlando, Minaj; Fusco. All. Prosperi

    AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro; Parlato, Paolucci, Cretella, Vitale, Russo; D'Orazio, Gambale All. Vincenzo Maiuri

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Hornets-Trail Blazers streaming gratis: dove vedere la diretta tv live della NBA
    Rayo Vallecano-Athletic Bilbao, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

    © RIPRODUZIONE RISERVATA