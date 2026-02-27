Non perdere Rayo Vallecano-Athletic Club: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 27 febbraio - 14:00

Domani, sabato 28 febbraio, scendono in campo Rayo Vallecano e Athletic Club. La sfida, valida per la ventiseiesima giornata del campionato spagnolo, è delicatissima per quanto riguarda la sfida salvezza. Il fischio d'inizio è in programma alle 14:00. Continua a leggere l’articolo e scopri come seguire la partita gratuitamente.

Hai tre possibilità per vedere Rayo Rayo Vallecano-Athletic Bilbao in streaming gratis

Dove vedere Rayo Vallecano-Athletic Bilbao in diretta TV e streaming gratis — Rayo Vallecano-Athletic Club sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Rayo Vallecano-Athletic Bilbao sui palinsesti Sisal, Goldbet o Lottomatica

Il momento delle due squadre — L’Athletic Club, che stav attraversando un momento molto delicato appena il mese scorso, sembra essersi definitivamente ripreso. I baschi stanno recuperando terreno in classifica e con le tre vittorie di fila conquistate in campionato. Questa, è al momento la striscia più lunga di successi ne LaLiga.

Anche per questo motivo, non sarà una sfida semplice per il Rayo Vallecano, invischiato nella lotta per non retrocedere. La formazione madrilena è al quindicesimo posto e conta 26 punti, soltanto due in più al Maiorca, terzultima in classifica. La sorprendente vittoria contro l’Atlético Madrid, strappata due settimane fa, dimostra però le qualità della squadra rojinblanca.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Athletic Bilbao — Il Rayo Vallecano si presenta con il suo solido 4-2-3-1. La formazione di Pérez affronterà i baschi con de Frutos unica punta, e sarà coadiuvato da Akhomach, Palazon e Perez. La squadra di Valverde risponde con lo stesso modulo, con Iñaki Williams uomo copertina e leader tecnico della rosa.

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha; Gumbau, Valentin; Akhomach, Palazon, Perez; de Frutos. Allenatore: Perez.

Athletic Club (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz, Rego; Gomez, Sancet, I.Williams; Guruzeta. Allenatore: Valverde.