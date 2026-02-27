La Bundesliga propone una sfida delicatissima in chiave salvezza: sabato 28 febbraio alle ore 15:30 il Werder Brema ospita l’Heidenheim in un confronto che vale molto più di tre punti. I padroni di casa sono diciassettesimi con 19 punti, mentre gli ospiti occupano l’ultima posizione a quota 14. Uno scontro diretto che può cambiare il destino di entrambe le squadre nella corsa per restare nella massima serie tedesca.
La diretta streaming
Werder Brema-Heidenheim, formazioni e streaming gratis: la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Werder Brema-Heidenheim in streaming gratis:
Dove vedere Werder Brema-Heidenheim in diretta TV e streaming LIVE—
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme mettono inoltre a disposizione statistiche aggiornate in tempo reale per analizzare ogni dettaglio della gara.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Werder Brema, penultimo con 19 punti, è chiamato a reagire davanti al proprio pubblico. La squadra di Horst Steffen punta su equilibrio e qualità nella trequarti, cercando di sfruttare il 4-2-3-1 per dare supporto costante all’unica punta e mantenere compattezza tra i reparti.
L’Heidenheim, fanalino di coda a quota 14, sa che questo è uno snodo fondamentale della stagione. La formazione di Frank Schmidt dovrebbe affidarsi al 3-4-3 per garantire copertura difensiva e provare a colpire sugli esterni, con transizioni rapide e grande intensità.
Le probabili formazioni di Werder Brema-Heidenheim—
Il Werder Brema dovrebbe confermare il 4-2-3-1, modulo che consente densità centrale e ampiezza sugli esterni offensivi.
L’Heidenheim risponde con il 3-4-3, sistema che punta a sfruttare le corsie laterali e mantenere superiorità numerica in fase di costruzione.
Werder Brema (4-2-3-1): Backhaus, Schmidt, Friedl, Coulibaly, Sugawara, Stage, Lynen, Grull, Schmid, Puertas, Topp. Allenatore: Horst Steffen
Heidenheim (3-4-3): Ramaj, Keller, Mainka, Gimber, Busch, Niehuess, Dorsch, Fohrenbach, Honsak, Beck, Pieringer. Allenatore: Frank Schmidt
Per seguire lo streaming gratis di Werder Brema-Heidenheim, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
