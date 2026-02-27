Lo streaming gratis della gara di campionato Werder Brema-Heidenheim: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 11:16)

La Bundesliga propone una sfida delicatissima in chiave salvezza: sabato 28 febbraio alle ore 15:30 il Werder Brema ospita l’Heidenheim in un confronto che vale molto più di tre punti. I padroni di casa sono diciassettesimi con 19 punti, mentre gli ospiti occupano l’ultima posizione a quota 14. Uno scontro diretto che può cambiare il destino di entrambe le squadre nella corsa per restare nella massima serie tedesca.

Dove vedere Werder Brema-Heidenheim in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme mettono inoltre a disposizione statistiche aggiornate in tempo reale per analizzare ogni dettaglio della gara.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Werder Brema-Heidenheim nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Werder Brema, penultimo con 19 punti, è chiamato a reagire davanti al proprio pubblico. La squadra di Horst Steffen punta su equilibrio e qualità nella trequarti, cercando di sfruttare il 4-2-3-1 per dare supporto costante all’unica punta e mantenere compattezza tra i reparti.

L’Heidenheim, fanalino di coda a quota 14, sa che questo è uno snodo fondamentale della stagione. La formazione di Frank Schmidt dovrebbe affidarsi al 3-4-3 per garantire copertura difensiva e provare a colpire sugli esterni, con transizioni rapide e grande intensità.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Heidenheim — Il Werder Brema dovrebbe confermare il 4-2-3-1, modulo che consente densità centrale e ampiezza sugli esterni offensivi.

L’Heidenheim risponde con il 3-4-3, sistema che punta a sfruttare le corsie laterali e mantenere superiorità numerica in fase di costruzione.

Werder Brema (4-2-3-1): Backhaus, Schmidt, Friedl, Coulibaly, Sugawara, Stage, Lynen, Grull, Schmid, Puertas, Topp. Allenatore: Horst Steffen

Heidenheim (3-4-3): Ramaj, Keller, Mainka, Gimber, Busch, Niehuess, Dorsch, Fohrenbach, Honsak, Beck, Pieringer. Allenatore: Frank Schmidt