Cittadella-Ospitaletto: diretta live e streaming gratis del match

Cittadella e Ospitaletto si affrontano venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20:30

Stefano Sorce 27 febbraio - 10:37

Cittadella-Ospitaletto si gioca venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20:30 ed è una partita che pesa molto per entrambe. Il Cittadella vuole restare agganciato alla zona playoff, l’Ospitaletto ha bisogno di punti per non farsi risucchiare nella parte calda della classifica.

Vuoi vedere Cittadella-Ospitaletto in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Cittadella-Ospitaletto sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Cittadella-Ospitaletto in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Momento Cittadella — Il Cittadella arriva a questa sfida con una classifica che lo tiene pienamente dentro la corsa playoff. I 45 punti conquistati fin qui raccontano una squadra che, pur con qualche passaggio a vuoto, ha saputo mantenere una certa continuità. Nelle ultime cinque gare sono arrivate tre vittorie, segnale di una squadra viva, capace di reagire anche dopo risultati negativi. Il successo esterno contro la Triestina ha dato ulteriore fiducia a un gruppo che offensivamente riesce quasi sempre a creare occasioni. Il problema, semmai, è stato nella gestione di alcune partite in cui la squadra ha concesso troppo nei momenti chiave. In casa, però, il rendimento è stato solido: il Cittadella tende a imporre ritmo, gioca con maggiore personalità e concede meno spazi.

Momento Ospitaletto — L’Ospitaletto si presenta con 32 punti e una posizione che non consente distrazioni. La squadra ha alternato risultati e prestazioni, mostrando spirito ma anche limiti evidenti, soprattutto lontano da casa. Una sola vittoria nelle ultime cinque gare dice che la continuità non è ancora stata trovata. Il successo contro l’Arzignano ha dato ossigeno e morale, ma il vero nodo resta il rendimento esterno: troppe difficoltà nel controllare le partite e nel mantenere compattezza per novanta minuti. La squadra spesso resta dentro il match, ma paga errori individuali o cali di concentrazione. Dal punto di vista offensivo qualcosa si muove, ma non basta. Per fare punti a Cittadella servirà una partita di grande sacrificio, compattezza tra i reparti e massima attenzione difensiva. L’obiettivo non è solo giocarsela, ma portare a casa qualcosa di concreto.

Probabili formazioni di Cittadella-Ospitaletto — Il Cittadella dovrebbe confermare il 3-5-2. Saro tra i pali, con Gobbato, Zilio e Angeli a comporre la linea difensiva a tre. Sugli esterni D’Alessio e Perretta garantiranno spinta e copertura, mentre in mezzo Amatucci, Casolari e Anastasia avranno il compito di gestire ritmo e inserimenti. In avanti la coppia Rabbi–Bunino sarà il riferimento offensivo.

L’Ospitaletto dovrebbe rispondere con il 4-4-2. Sonzogni in porta, difesa a quattro con Regazzetti, Sina, Possenti e Casali. A centrocampo Guarneri e Messaggi agiranno sugli esterni, con Mondini e Panatti in mezzo a dare equilibrio. In attacco spazio alla coppia Bertoli–Gobbi, chiamata a sfruttare le occasioni in ripartenza.

CITTADELLA (3-5-2): Saro; Gobbato, Zilio, Angeli; D’Alessio, Amatucci, Casolari, Anastasia, Perretta; Rabbi, Bunino.

OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Sina, Possenti, Casali; Guarneri, Mondini, Panatti, Messaggi; Bertoli, Gobbi.

Vuoi vedere Cittadella-Ospitaletto in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Cittadella-Ospitaletto sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA