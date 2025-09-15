Questa sera alle 20:30, allo stadio Simonetta Lamberti, il derby campano Cavese-Giugliano chiude la quarta giornata del Girone C di Serie C. Una gara che mette di fronte due squadre con ambizioni simili ma percorsi differenti in questo avvio di stagione.
Diretta Tv e Streaming gratis
Cavese-Giugliano: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE
Dove vedere Cavese-Giugliano in Diretta TV e in streaming LIVE—
CAVESE GIUGLIANO DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo C di Serie C, Cavese-Giugliano, in programma lunedì 15 settembre alle ore 20:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Cavese—
La Cavese è ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Dopo il pareggio d’esordio, sono arrivate due sconfitte, l’ultima delle quali particolarmente amara contro il Team Altamura, decisa da un gol al 95’. Mister Prosperi deve fare i conti con diverse assenze (Awua, Macchi, Maiolo, Lamberti, Natale e Peretti), ma confermerà il 3-4-2-1 con Guida riferimento offensivo e il rientro di Orlando dal primo minuto.
Qui Giugliano—
Il Giugliano ha invece trovato la prima gioia stagionale battendo il Foggia grazie a un rigore di Borello. L’esordio di Cudini in panchina ha portato fiducia, e il tecnico sembra orientato a confermare il 4-3-3. In difesa torna disponibile capitan De Rosa, seppur solo in panchina, mentre in avanti spazio a Njambé supportato da Borello e Nepi.
Cavese-Giugliano, probabili formazioni—
CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Amerighi, Munari, Fornito, Pelamatti; Orlando, Fella; Guida. Allenatore: Fabio Prosperi.
GIUGLIANO (4-3-3): Russo; D'Avino, Caldore, Laezza, Acampa; Peluso, Prezioso, Forciniti; Borello, Nepi, Njambe. Allenatore: Mirko Cudini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA