Cavese-Giugliano: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Qui Cavese

La Cavese è ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Dopo il pareggio d’esordio, sono arrivate due sconfitte, l’ultima delle quali particolarmente amara contro il Team Altamura, decisa da un gol al 95’. Mister Prosperi deve fare i conti con diverse assenze (Awua, Macchi, Maiolo, Lamberti, Natale e Peretti), ma confermerà il 3-4-2-1 con Guida riferimento offensivo e il rientro di Orlando dal primo minuto.