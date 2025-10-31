Cavs-Raptors, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Cavs-Raptors in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 00:34)

L'Halloween night di NBA vede fra i match in programma anche quello fra Cleveland Cavs e Toronto Raptors, tutto in eastern conference. La gara del Rocker Mortage FieldHouse vedrà la palla a due alle mezzanotte e mezza del 31 ottobre.

Guarda Cavs-Raptors GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Cavs-Raptors in diretta TV e streaming gratis — Cavs-Raptors sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Cavs-Raptors sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Cavs-Raptors in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Cavs-Raptors nella sezione Live Streaming.

Cavs-Raptors, Halloween match — I Cavs sono quinti ad est con un record di 3 vittorie e 2 sconfitte. Cleveland, ha interroto l'altra notte un mini-filotto di 3 W consecutive andando ko in trasferta 125-105 contro i Celtics, reggendo praticamente solo un quarto. Nella gara di Boston uno dei pochi a salvarsi è stato Mobley con 19 punti e 11 rimbalzi.

Con una sola vittoria (nel match d'esordio contro gli Hawks) e 4 sconfitte, i Raptors sono una delle peggiori squadre della lega. I canadesi arrivano da 4ko consecutivi contro Bucks, Mavs, Spurs e Rockets. Il match casalingo contro Houston è finito 121 a 139 nonostante un Burns da 31 punti e 5 rimbalzi. Interesante notare come Cleveland abbiamo vinto tutti gli ultimi 5 scontri diretti contro Toronto.

I probabili quintetti di partenza di Cavs-Raptors — Cleveland dovrebbe puntare su Merrill playmaker, Mitchell guardia, , Mobley ala piccola, Hunter ala grande e Allen centro. Toronto dovrebbe rispondere con Barret play, Quickley guardia, Barnes e Ingram ali e Poeltl numero 5.

CLEVELAND CAVALIERS - Merrill, Mitchell, Mobley, Hunter, Allen. All. Atkinson

TORONTO RAPTORS - Barret play, Quickley guardia, Barnes e Ingram ali e Poeltl. All. Rajakovic.

Non perdere l’occasione di seguire Cavs-Raptors in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della regular season NBA. Non perderti nemmeno un canestro di Cavs-Raptors in streaming live gratis su Bet365!