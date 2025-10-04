L'Atlético Madrid è in nettissima ripresa e ora punta la vetta della classifica, occupata da Real e Barcellona.

Lorenzo Maria Napolitano 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 12:31)

Domani alle 21 l'Atlético Madrid scende in campo per affrontare il Celta Vigo. Dopo un avvio di stagione difficile la squadra di Simeone sembra essersi ripresa alla grande, dato che nelle ultime due partite ha segnato addirittura 10 gol. Discorso diametralmente opposto per il Celta Vigo, che naviga nelle acque poco tranquille della zona retrocessione, avendo conquistato solamente cinque punti nelle prime sette giornate.

LaLiga, Celta Vigo-Atlético Madrid: diretta tv e streaming LIVE del match — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma dell'Atlético e del Celta Vigo — L'Atlético Madrid sembrava destinato ad una stagione deludente, ma la formazione di Simeone è in nettissima ripresa come testimoniano le ultime sfide giocate. Nelle ultime tre partite i Colchoneros hanno segnato tredici reti tra campionato e Champions League, in cui spicca la vittoria nel derby di Madrid al Santiago Bernabeu per 2-5. Grande protagonista delle ultime sfide, l'argentino Julian Alvarez.

Il Celta Vigo quest'anno sembra tenuto a fare i conti con la zona che scotta della classifica. Con soli sei gol segnati la formazione di Giraldez ha un grosso problema a creare azioni ma soprattutto a concretizzarle. Infatti, quello del Celta è il terzo peggior attacco di tutto il campionato spagnolo. Con questi presupposti sembra difficile riuscire a impensierire la rocciosa difesa eretta da Diego Simeone.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Atlético Madrid — Celta de Vigo (3-4-2-1): Radu; Lago, Dominguez, Alonso; Mingueza, Moriba, Sotelo, Alvarez; Aspas, Zaragoza; Iglesias. Allenatore: Giraldez.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano, Gallagher, Barrios, Nico Gonzalez; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone.