Central Cordoba-Deportivo Riestra: diretta live e streaming gratis

Central Córdoba-Deportivo Riestra si gioca mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 01:15 allo Stadio Alfredo Terrera per la Primera División argentina

Stefano Sorce 17 marzo - 00:30

Il campionato argentino di Primera División propone la sfida tra Central Cordoba-Deportivo Riestra, in programma mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 01:15 italiane. La partita si giocherà allo Estadio Alfredo Terrera e mette di fronte due squadre che stanno faticando a trovare continuità di risultati in questa fase della stagione.

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Il momento delle due squadre — Il Central Córdoba arriva alla partita dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Defensa y Justicia, con il gol firmato da Michael Santos. La squadra guidata da Lucas Pusineri non sta vivendo un momento semplice: nelle ultime dieci partite di campionato ha ottenuto due vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, segnando appena quattro gol complessivi.

Il Deportivo Riestra, invece, continua a costruire i propri risultati soprattutto grazie alla solidità difensiva. Nell’ultima giornata ha pareggiato 0-0 contro il Gimnasia Mendoza, dominando il possesso palla ma senza riuscire a trovare la rete. Nelle ultime dieci partite di campionato, la squadra ha raccolto sei pareggi e quattro sconfitte, segnando pochissimo ma mantenendo spesso l’equilibrio nelle partite.

Probabili formazioni di Central Cordoba-Riestra — Il Central Córdoba dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, con Aguerre tra i pali e la difesa composta da Pignani, Maciel e Mansilla. A centrocampo spazio a Moyano, Vera, Cardozo, González e Barrera, mentre in attacco agirà la coppia formata da Tijanovich e Michael Santos.

Il Deportivo Riestra dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. In porta Arce, con Paz, Randazzo e Miño a formare la linea difensiva. A centrocampo agiranno Ramírez, Alonso, Goitia, Monje e Sansotre, mentre il tandem offensivo sarà composto da Herrera e Díaz.

Central Córdoba (3-5-2): Aguerre; Pignani, Maciel, Mansilla; Moyano, Vera, Cardozo, González, Barrera; Tijanovich, Michael Santos.

Deportivo Riestra (3-5-2): Arce; Paz, Randazzo, Miño; Ramírez, Alonso, Goitia, Monje, Sansotre; Herrera, Díaz.

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