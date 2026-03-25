Nei quarti di finale del Masters 1000 di ATP Miami prende forma una sfida tutt’altro che banale tra Francisco Cerúndolo e Alexander Zverev. In palio non c’è solo un posto in semifinale, ma anche la concreta possibilità di affrontare uno tra Sinner e Tiafoe.
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Qui Cerundolo—
Cerúndolo arriva a questo quarto di finale con grande fiducia, trascinato da una prestazione molto convincente contro Ugo Humbert. Il successo è stato netto e gestito con autorità, segnale di un giocatore perfettamente a suo agio nelle condizioni di Miami. Contro Zverev i precedenti sono in perfetta parità: tre successi dell'argentino nelle prime tre sfide, ma nelle ultime tre si è sempre imposto il tedesco.
Qui Zverev—
Zverev arriva a questo appuntamento dopo una partita molto più lottata contro Halys, risolta soltanto al tie-break in entrambi i set. Un match senza break, dominato dai servizi, in cui il tedesco ha fatto la differenza proprio nei momenti decisivi. Questa vittoria conferma ancora una volta la sua solidità mentale: nei punti che contano, Zverev alza il livello e difficilmente concede spazio.
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