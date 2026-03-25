Cerundolo-Zverev: info partita, diretta TV e Streaming Gratis dell'Atp Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Nei quarti di finale del Masters 1000 di ATP Miami prende forma una sfida tutt’altro che banale tra Francisco Cerúndolo e Alexander Zverev . In palio non c’è solo un posto in semifinale, ma anche la concreta possibilità di affrontare uno tra Sinner e Tiafoe .

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