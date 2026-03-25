Tiafoe-Sinner: dove vedere l’ATP di Miami in Diretta TV e in Streaming Gratis

Tiafoe-Sinner: info partita, diretta TV e Streaming Gratis dell'Atp Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 25 marzo - 11:39

Grande attesa ai quarti del Masters 1000 di ATP Miami per la sfida tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe. In palio non c’è solo un posto in semifinale, ma anche la possibilità per l’azzurro di continuare a inseguire un traguardo prestigioso come il “Sunshine Double”. Sinner arriva con una striscia impressionante di risultati e con grande fiducia, ma Tiafoe rappresenta un ostacolo tutt’altro che banale

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Qui Tiafoe — Tiafoe arriva ai quarti in buone condizioni, dopo aver mostrato solidità e capacità di reagire anche nei match più complicati. Il suo percorso dimostra che è pronto a competere a questi livelli e a mettere in difficoltà chiunque.

Il suo stile è esplosivo e imprevedibile, con grande atletismo e capacità di accendersi improvvisamente. Per impensierire Sinner dovrà cercare di spezzare il ritmo e sfruttare i momenti favorevoli, evitando di subire troppo negli scambi prolungati.

Qui Sinner — L’azzurro si presenta a questo appuntamento dopo una vittoria sofferta ma significativa contro Michelsen, un match che ha messo in evidenza la sua capacità di restare lucido anche nelle fasi più complicate. Proprio questo tipo di partite spesso rafforza ulteriormente la fiducia.

Sinner sta vivendo un momento straordinario, con una continuità di rendimento altissima e una solidità mentale ormai da top assoluto. Il suo gioco, fatto di pressione costante da fondo campo e ritmo elevato, gli permette di prendere in mano gli scambi con grande efficacia. Se riesce a imporre il suo tennis fin dalle prime battute, diventa estremamente difficile da arginare.

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