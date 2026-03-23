Moutet-Sinner: info partita, diretta TV e Streaming Gratis dell'Atp Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 11:13)

Il Masters 1000 di Miami non è mai stato un torneo qualunque per Jannik Sinner. È uno di quei luoghi dove la sua carriera ha preso slancio, dove ha iniziato a farsi davvero notare e dove, anno dopo anno, ha costruito qualcosa di sempre più solido. Oggi ci torna con un peso diverso sulle spalle: non solo da protagonista, ma da giocatore che può puntare a qualcosa di raro, il cosiddetto Sunshine Double, dopo aver già conquistato Indian Wells. Non è solo una questione di forma, ma di continuità e ambizione

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Qui Sinner — Il suo percorso a Miami è iniziato nel modo più convincente possibile. Contro Damir Dzumhur è arrivata una vittoria netta, pulita, senza sbavature: un match gestito con autorità dall’inizio alla fine. Sinner ha imposto il suo ritmo, ha comandato gli scambi e ha dato l’impressione di avere sempre il controllo della situazione. Il punteggio finale, 6-3 6-3, racconta bene una partita mai davvero in discussione. Ma più del risultato, colpisce la sensazione: quella di un giocatore in piena fiducia, capace di far sembrare semplice anche ciò che semplice non è. La sua striscia nei Masters 1000 continua ad allungarsi e diventa sempre più significativa.

Qui Moutet — Dall’altra parte della rete, però, ora lo aspetta un avversario completamente diverso. Corentin Moutet non è il classico giocatore lineare: è uno di quelli che rompono il ritmo, che cambiano le carte in tavola, che trasformano una partita ordinata in qualcosa di imprevedibile. Arriva a questa sfida dopo un periodo complicato, tra alti e bassi e qualche problema fisico, ma a Miami ha ritrovato fiducia con una vittoria importante contro Mahac. Ed è proprio questo che lo rende pericoloso: quando entra in partita, può diventare difficile da leggere e da contenere.

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