SERIE B

Cesena-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Cesena Bari dove vedere
La sfida è in programma alle ore 15:00 di sabato 24 gennaio allo stadio Dino Manuzzi
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Il lungo pomeriggio di Serie B comprende la partita tra Cesena e Bari. La gara è in programma alle ore 15:00 del 24 gennaio allo stadio Dino Manuzzi ed è valida per la ventunesima giornata di campionato. I padroni di casa puntano ad accorciare sui posti validi per la promozione diretta. Gli ospiti, invece, vogliono uscire dalla zona retrocessione. Ecco dove vedere la partita tra Cesena e Bari in diretta tv e streaming.

Cesena-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita valida per la ventunesima giornata della Serie B e in programma alle ore 15:00 di sabato 24 gennaio sarà visibile in diretta streaming su Dazn con telecronaca affidata a Dino Basile. Sarà inoltre attiva la FanZone per poter commentare le azioni della gara e partecipare a sondaggi. Un'altra possibilità per seguire la sfida è con LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B.

Lo stato di forma delle due squadre

Il Cesena arriva dalla vittoria per 1-2 in casa della Reggiana, la quale ha messo fine a una serie di tre partite senza successi. In queste, i bianconeri hanno perso con Empoli in casa (0-1) e Catanzaro in trasferta (2-0), mentre hanno pareggiato con la Juve Stabia (1-1) al Manuzzi.  La squadra di Mignani ha sempre segnato giocando nel proprio stadio, tranne nell'ultima gara.

Cesena-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
BERGAMO, ITALIA - 18 DICEMBRE: Michele Mignani, allenatore del Cesena durante la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Cesena al Gewiss Stadium il 18 dicembre 2024 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Per la Bari prosegue il periodo di grave crisi, caratterizzato da 10 partite senza vittorie. La squadra di Longo conta 5 pareggi con Spezia (1-1), Juve Stabia (0-0), Pescara (1-1), Sudtirol (1-1) e Avellino (1-1) e 5 sconfitte con Frosinone (2-3), Empoli (5-0), Catanzaro (1-2), Carrarese (1-0) e Juve Stabia (0-1).

Le probabili formazioni

Michele Mignani non potrà contare sul solo Simone Bastoni per la partita di sabato. Molto più grave la situazione per Moreno Longo che non avrà a disposizione Giuseppe Sibilli, Ebrima Darboe, Francesco Vicari, Anthony Partipilo, Gaetano Castrovilli, Mirko Antonucci e Giulio Maggiore. Le due squadre dovrebbero scendere così in campo:

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta; Blesa, Shpendi. Allenatore: Michele Mignani.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Pucino, Rao; Mane, Verreth, Braunoder, Dorval; Pagano, Bellomo; Gytkjaer. Allenatore: Moreno Longo.

