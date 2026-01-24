Cesena-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 15:00 di sabato 24 gennaio allo stadio Dino Manuzzi

Filippo Montoli 24 gennaio - 08:54

Il lungo pomeriggio di Serie B comprende la partita tra Cesena e Bari. La gara è in programma alle ore 15:00 del 24 gennaio allo stadio Dino Manuzzi ed è valida per la ventunesima giornata di campionato. I padroni di casa puntano ad accorciare sui posti validi per la promozione diretta. Gli ospiti, invece, vogliono uscire dalla zona retrocessione. Ecco dove vedere la partita tra Cesena e Bari in diretta tv e streaming.

Cesena-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la ventunesima giornata della Serie B e in programma alle ore 15:00 di sabato 24 gennaio sarà visibile in diretta streaming su Dazn con telecronaca affidata a Dino Basile. Sarà inoltre attiva la FanZone per poter commentare le azioni della gara e partecipare a sondaggi. Un'altra possibilità per seguire la sfida è con LaB Channel, il canale ufficiale della Serie B.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Cesena arriva dalla vittoria per 1-2 in casa della Reggiana, la quale ha messo fine a una serie di tre partite senza successi. In queste, i bianconeri hanno perso con Empoli in casa (0-1) e Catanzaro in trasferta (2-0), mentre hanno pareggiato con la Juve Stabia (1-1) al Manuzzi. La squadra di Mignani ha sempre segnato giocando nel proprio stadio, tranne nell'ultima gara.

Per la Bari prosegue il periodo di grave crisi, caratterizzato da 10 partite senza vittorie. La squadra di Longo conta 5 pareggi con Spezia (1-1), Juve Stabia (0-0), Pescara (1-1), Sudtirol (1-1) e Avellino (1-1) e 5 sconfitte con Frosinone (2-3), Empoli (5-0), Catanzaro (1-2), Carrarese (1-0) e Juve Stabia (0-1).

Le probabili formazioni — Michele Mignani non potrà contare sul solo Simone Bastoni per la partita di sabato. Molto più grave la situazione per Moreno Longo che non avrà a disposizione Giuseppe Sibilli, Ebrima Darboe, Francesco Vicari, Anthony Partipilo, Gaetano Castrovilli, Mirko Antonucci e Giulio Maggiore. Le due squadre dovrebbero scendere così in campo:

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta; Blesa, Shpendi. Allenatore: Michele Mignani.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Pucino, Rao; Mane, Verreth, Braunoder, Dorval; Pagano, Bellomo; Gytkjaer. Allenatore: Moreno Longo.