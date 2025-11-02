L'allenatore biancorosso è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione dopo il trionfo casalingo ai danni del Cesena dell'ex Mignani

Carmine Panarella 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 19:32)

Al termine del match di Serie B tra Bari e Cesena allo Stadio San Nicola terminato col risultato di 1-0 per i padroni di casa, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico biancorosso Fabio Caserta per fare una disamina della prestazione offerta dalla sua squadra e sul risultato finale che ha premiato i galletti, rispondendo anche a una domanda ai microfoni di DerbyDerbyDerby.

Bari-Cesena, la domanda di DDD per Fabio Caserta — Buonasera mister, oggi il Bari ha vinto e ha convinto. Ora però il percorso è ancora lungo, la parola d'ordine dovrebbe essere "continuità". Su cosa si insiste adesso per avere continuità di gioco e di risultati per le prossime sfide?

"La continuità te la da solo il lavoro, andare a lavorare sui rimpalli, sia quando vinci sia quando perdi o pareggi c'è sempre qualcosa che non va. Ci sono sempre punti dove andare a lavorare per correggere. I particolari fanno la differenza. Nel calcio ci sono tante variabili che devi essere pronto a saper leggere bene, cercare di limitare l'avversario. Questa squadra ha delle potenzialità enormi, quando arrivano momenti di difficoltà non bisogna abbattersi, voglio che una squadra che nei momenti di difficoltà alza la testa e ha una reazione. Ora siamo ancora all'inizio, c'è tanto lavoro da fare e c'è da lavorare sui dettagli".

Bari, i prossimi impegni — Il trionfo col Cesena è arrivato a stretto giro subito dopo l'altra vittoria casalinga col Mantova sempre per 1-0: ora per il Bari agli ordini di Caserta ci sono altre sfide insidiose che potranno dire molto sul percorso intrapreso dalla squadra e potenzialmente certificare la fine della crisi. Si comincia dal prossimo impegno in trasferta con lo Spezia, poi sarà il momento della sosta per le Nazionali in cui si potrà tracciare una linea e fare un primo bilancio stagionale. Alla ripresa, i biancorossi torneranno al San Nicola per affrontare il Frosinone e cominciare un rush di partite senza ulteriori stop per rifiatare fino alla fine dell'anno.