I bianconeri cercheranno di riguadagnare il terreno perso nelle ultime giornate mentre gli abruzzesi devono vincere per non compromettere gli obiettivi stagionali

Mattia Celio Redattore 6 febbraio - 14:00

La 23^ giornata di Serie B si apre con la sfida del Dino Manuzzi Cesena-Pescara. Due squadre in lotta per obiettivi completamente diversi. I padroni di casa cercano tre punti importanti per consolidare la loro posizione in zona playoff mentre gli abruzzesi, gasati dal ritorno di Lorenzo Insigne, devono assolutamente vincere per continuare a credere nella salvezza. Fischio di inizio alle 20:30. Ecco dove guardare l'anticipo della serie cadetta.

Vuoi vedere i maggiori eventi sportivi in streaming gratis e diretta live? Ci sono tre alternative possibili:

Dove vedere Cesena-Pescara in streaming LIVE e in diretta tv — Cesena-Pescara, anticipo del venerdì valido per la 23^giornata di Serie b, sarà trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un account con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn. DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti: Plus, Standard e Goal Pass che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips. È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV. Il link al live di Cesena-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.

Come arrivano alla partita le due squadre — Dopo un buon inizio che ha sempre visto il Cesena nelle zone alte della classifica, nelle ultime settimane i bianconeri sembrano irriconoscibili: 1 vittoria e ben 4 KO nelle ultime cinque giornate. Un bottino assolutamente deludente che hanno fatto scendere i Cavallucci al sesto posto. Sono ancora in piena zona playoff e c'è tutto il tempo per recuperare ma se si vuole continuare a credere nella Serie A è opportuno un cambio di marcia anche perché la squadra di Michele Mignani ha lasciato alle spalle punti preziosi contro squadre meno quotate.

Discorso completamente diverso è per il Pescara. Gli abruzzesi hanno raccolto solo 2 vittorie in questa stagione e per questo si trovano all'ultimo posto in classifica a 15 punti. Il ritorno di Lorenzo Insignedopo 14 anni è stato quasi un giorno di festa per i Delfini ma un solo giocatore non può fare tutto. La partita di questa diventa dunque quasi una finale per i giocatori di Giorgio Gorgone. Ricordiamo che il terz'ultimo posto dista 5 lunghezze. La lotta per la salvezza è apertissima e il Pescara vuole entrare a farne parte.

Le probabili formazioni di Cesena-Pescara — Cesena (3-5-2): Klinsmann, Ciofi, Zaro, Piacentini, Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta, Oliveri, Shpendi. Allenatore: Mignani

Pescara (3-5-2): Desplanches, Oliveri, Bettella, Brosco, Olzer, Caligara, Valzania, Gravilon, Faraoni, Tonin, Letizia. Allenatore: Gorgone