La 23^ giornata di Serie B si apre con la sfida del Dino Manuzzi Cesena-Pescara. Due squadre in lotta per obiettivi completamente diversi. I padroni di casa cercano tre punti importanti per consolidare la loro posizione in zona playoff mentre gli abruzzesi, gasati dal ritorno di Lorenzo Insigne, devono assolutamente vincere per continuare a credere nella salvezza. Fischio di inizio alle 20:30. Ecco dove guardare l'anticipo della serie cadetta.
Italia
Cesena-Pescara, dove vedere la partita in streaming e diretta TV
Vuoi vedere i maggiori eventi sportivi in streaming gratis e diretta live? Ci sono tre alternative possibili:
Dove vedere Cesena-Pescara in streaming LIVE e in diretta tv—
Cesena-Pescara, anticipo del venerdì valido per la 23^giornata di Serie b, sarà trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un account con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn. DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti: Plus, Standard e Goal Pass che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips. È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV. Il link al live di Cesena-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.
Clicca sulle immagini qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come arrivano alla partita le due squadre—
Dopo un buon inizio che ha sempre visto il Cesena nelle zone alte della classifica, nelle ultime settimane i bianconeri sembrano irriconoscibili: 1 vittoria e ben 4 KO nelle ultime cinque giornate. Un bottino assolutamente deludente che hanno fatto scendere i Cavallucci al sesto posto. Sono ancora in piena zona playoff e c'è tutto il tempo per recuperare ma se si vuole continuare a credere nella Serie A è opportuno un cambio di marcia anche perché la squadra di Michele Mignani ha lasciato alle spalle punti preziosi contro squadre meno quotate.
Discorso completamente diverso è per il Pescara. Gli abruzzesi hanno raccolto solo 2 vittorie in questa stagione e per questo si trovano all'ultimo posto in classifica a 15 punti. Il ritorno di Lorenzo Insignedopo 14 anni è stato quasi un giorno di festa per i Delfini ma un solo giocatore non può fare tutto. La partita di questa diventa dunque quasi una finale per i giocatori di Giorgio Gorgone. Ricordiamo che il terz'ultimo posto dista 5 lunghezze. La lotta per la salvezza è apertissima e il Pescara vuole entrare a farne parte.
Le probabili formazioni di Cesena-Pescara—
Cesena (3-5-2): Klinsmann, Ciofi, Zaro, Piacentini, Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta, Oliveri, Shpendi. Allenatore: Mignani
Pescara (3-5-2): Desplanches, Oliveri, Bettella, Brosco, Olzer, Caligara, Valzania, Gravilon, Faraoni, Tonin, Letizia. Allenatore: Gorgone
Per seguire lo streaming gratis di Cesena-Pescara, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA