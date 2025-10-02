Ceuta-Eibar, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Riuscirà l'Eibar a ritornare in massima serie?

Tra le seconde divisioni dei maggiori campionati europei, la Segunda División è senz'altro tra i campionati più affascinanti. Uno dei match più attesi della prossima giornata è quello tra Ceuta ed Eibar, vecchia conoscenza della massima serie spagnola. La squadra dei Paesi Baschi ha iniziato bene la stagione, collezionando 11 punti nelle prime 7 giornate.

Come arrivano le due squadre al match — In 7 giornate l'Eibar ha collezionato 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. Un bottino non entusiasmante, ma senz'altro sufficiente per stare al passo con le prime della classe. Infatti, l'Eibar occupa attualmente il sesto posto in classifica, ma è distante solo quattro punti dalla vetta, presa al momento dal Deportivo La Coruña.

Inizio faticoso, invece, per il Ceuta. Di punti ne ha accumulati otto, tutti nelle ultime sfide, in cui sembra aver trovato la quadra. Il Ceuta infatti dopo le prime sconfitte è reduce da quattro risultati utili consecutivi: due pareggi e due vittorie, per un totale di otto punti, tutti quelli che al momento vanta in classifica. Insomma, sta scalando man mano posizioni, e può anche mettere uno sgambetto al ben più attrezzato Eibar.

Le probabili formazioni di Ceuta-Eibar — Ceuta (4-3-3): Vallejo; Almenara, Hernández, Gonzalez, Matos; Zalazar, Youness, Jamelli; Ahmed, Fernandez, Kone.

Eibar (4-2-3-1): Magunagoitia; Cubero, Moreno, Jair, Buta; Alvarez, Garrido; Corpas, Guruzeta, Magunazelaia; Bautista.