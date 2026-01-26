Ceuta-Leonesa: dove vedere la Liga2 in Streaming e in Tv

Ceuta-Leonesa: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Sfida delicata di LaLiga 2all’Estadio Alfonso Murube, dove il Ceuta ospita la Cultural Leonesa in un confronto diretto che pesa soprattutto nella lotta per la parte centrale della classifica. I padroni di casa cercano riscatto dopo le ultime battute d’arresto e puntano sul fattore campo, mentre gli ospiti arrivano con l’obiettivo di muovere la classifica e allontanarsi dalla zona calda. Il contesto lascia presagire una gara tattica, con pochi margini di errore.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Ceuta-Leonesa:

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Ceuta — Il Ceuta attraversa una fase non semplice, reduce da due sconfitte consecutive che hanno frenato la corsa della squadra di José Juan Romero. Nonostante il recente ko interno pesante, il rendimento casalingo resta uno dei punti di forza stagionali, con una squadra che tende a essere più solida e aggressiva davanti al proprio pubblico. L’obiettivo è ritrovare compattezza difensiva e maggiore concretezza sotto porta, aspetti fondamentali per tornare subito a fare punti.

Qui Leonesa — La Cultural Leonesa arriva alla trasferta di Ceuta con risultati altalenanti e una classifica che continua a richiedere attenzione. La squadra di Cuco Ziganda fatica a trovare continuità, soprattutto dal punto di vista difensivo, e lontano da casa concede spesso qualcosa in più. Servirà una prestazione ordinata e pragmatica per uscire indenni da un campo complicato, puntando su equilibrio e ripartenze.

Probabili formazioni — Ceuta (4-3-3): Vallejo; Ahmed, Alarcón, Diego González, Matos; Bodiger, Lachhab, Kuki Zalazar; Kone, Domenech, de la Fuente.

Leonesa (4-2-3-1): Badia; Calero, Suárez, Barzic, Hinojo; Diallo, Ojeda; Ribeiro Costa, Chacón, Tresaco; Collado.

