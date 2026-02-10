derbyderbyderby streaming Chelsea-Leeds, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

PREMIER LEAGUE

Chelsea-Leeds, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 20:30 di martedì 10 febbraio allo stadio di Stamford Bridge con gli ospiti che cercano la vittoria per allontanare la zona retrocessione lontana sei punti.
Filippo Montoli
Il turno infrasettimanale di Premier League si apre alle 20:30 con la partita tra Chelsea e Leeds. La gara è valida per il ventiseiesimo turno e si svolgerà a Stamford Bridge. La squadra di casa cerca la quinta vittoria consecutiva in campionato e spera in uno stop del Manchester United per riguadagnare il quarto posto. Gli ospiti cercano la vittoria per allontanare la zona retrocessione lontana sei punti. Ecco dove vedere Chelsea-Leeds in diretta.

Chelsea-Leeds, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita di Premier League valida per la ventiseiesima giornata e in programma alle ore 20:30 di martedì 10 febbraio è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 201 del telecomando. La diretta streaming del match è possibile invece su Sky Go e su NOW.

Lo stato di forma delle due squadre

Il Chelsea arriva da quattro vittorie consecutive in campionato. Liam Rosenior è riuscito a superare il Brentford (2-0), il Crystal Palace (1-3), il West Ham (3-2) e il Wolverhampton (1-3). Nel mezzo ha ottenuto due successi fondamentali in Champions League contro Napoli (2-3) e Pafos (1-0) per passare tra le prime otto il turno. In Coppa di Lega è invece stato eliminato dall'Arsenal, dopo la sconfitta per 1-0 al ritorno della semifinale.

Il Leeds è in un buon momento stagionale. Ha perso solo due delle ultime dodici partite in tutte le competizioni. La squadra di Farke arriva dalla grande vittoria per 3-1 sul Nottingham Forest, dopo la débâcle in casa contro l'Arsenal (0-4). Ha poi pareggiato 1-1 con l'Everton e vinto 1-0 contro il Fulham. I Whites hanno infine passato il terzo turno di Fa Cup vincendo 3-1 in casa del Derby County.

Le probabili formazioni

Rosenior ha recuperato quasi tutte le prime linee in vista della partita infrasettimanale. Restano indisponibili per infortunio Colwill e Gittens. Anche per Farke la situazione non è delle peggiori. Al tecnico tedesco mancano Stach e Struijk. Le due squadre dovrebbero scendere così in campo:

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; J. Pedro. Allenatore: Liam Rosenior.

LEEDS (3-4-2-1): Darlow; Rodon, Justin, Bijol; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin. Allenatore: Daniel Farke.

