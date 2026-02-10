Il turno infrasettimanale di Premier League si apre alle 20:30 con la partita tra Chelsea e Leeds. La gara è valida per il ventiseiesimo turno e si svolgerà a Stamford Bridge. La squadra di casa cerca la quinta vittoria consecutiva in campionato e spera in uno stop del Manchester United per riguadagnare il quarto posto. Gli ospiti cercano la vittoria per allontanare la zona retrocessione lontana sei punti. Ecco dove vedere Chelsea-Leeds in diretta.
PREMIER LEAGUE
Chelsea-Leeds, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Chelsea-Leeds, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
La partita di Premier League valida per la ventiseiesima giornata e in programma alle ore 20:30 di martedì 10 febbraio è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente al canale 201 del telecomando. La diretta streaming del match è possibile invece su Sky Go e su NOW.
Lo stato di forma delle due squadre—
Il Chelsea arriva da quattro vittorie consecutive in campionato. Liam Rosenior è riuscito a superare il Brentford (2-0), il Crystal Palace (1-3), il West Ham (3-2) e il Wolverhampton (1-3). Nel mezzo ha ottenuto due successi fondamentali in Champions League contro Napoli (2-3) e Pafos (1-0) per passare tra le prime otto il turno. In Coppa di Lega è invece stato eliminato dall'Arsenal, dopo la sconfitta per 1-0 al ritorno della semifinale.
Il Leeds è in un buon momento stagionale. Ha perso solo due delle ultime dodici partite in tutte le competizioni. La squadra di Farke arriva dalla grande vittoria per 3-1 sul Nottingham Forest, dopo la débâcle in casa contro l'Arsenal (0-4). Ha poi pareggiato 1-1 con l'Everton e vinto 1-0 contro il Fulham. I Whites hanno infine passato il terzo turno di Fa Cup vincendo 3-1 in casa del Derby County.
Le probabili formazioni—
Rosenior ha recuperato quasi tutte le prime linee in vista della partita infrasettimanale. Restano indisponibili per infortunio Colwill e Gittens. Anche per Farke la situazione non è delle peggiori. Al tecnico tedesco mancano Stach e Struijk. Le due squadre dovrebbero scendere così in campo:
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; J. Pedro. Allenatore: Liam Rosenior.
LEEDS (3-4-2-1): Darlow; Rodon, Justin, Bijol; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin. Allenatore: Daniel Farke.
