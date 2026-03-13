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Chelsea-Newcastle, dove vedere la partita in streaming e diretta tv

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I Blues cercano tre punti importanti per continuare la lotta per un posto in Champions League, ai Magpies serve un ruolino di marcia perfetto per entrare nelle coppe europee
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

Il 30° turno di Premier League offre una sfida tra due squadre in lotta per un posto in Europa: Chelsea-Newcastle. I Blues sono in corso per un posto in UEFA Champions League, mentre i Magpies di Eddie Howe sono piuttosto in ritardo in classifica, motivo per cui serve assolutamente una vittoria, a tante altre, per scalare posizioni. Fischio di inizio allo Stamford Bridge domani alle 18:30.

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NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 20 DICEMBRE: Nick Woltemade del Newcastle United segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Newcastle United e Chelsea allo St James' Park il 20 dicembre 2025 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Dove vedere Chelsea-Newcastle in streaming LIVE e in diretta tv

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Il big matchChelsea-Newcastle, valido per la 30esima giornata di Premier League, si disputerà sabato 14 marzo con calcio d’avvio previsto alle 18:30. La partita verrà trasmessa su Sky sul canale dedicato. Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati alla pay-tv satellitare possono scegliere tra l'app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, e NOW.

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Come arrivano alla partita le due squadre

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Il Chelsea è reduce, in Premier League, dall'importante successo per 4-1 in casa dell'Aston Villa che ha permesso alla squadra di Liam Rosenior di accorciare le distanze dal quarto posto, occupato proprio dai Villans, a 3 lunghezze. Nello stesso tempo, però, i londinesi vengono anche dal pesante KO in Champions League contro il PSG. Un 5-2 che chiama i Blues a compiere una vera impresa nella sfida di ritorno in programma il prossimo martedì. Dall'esonero di Enzo Maresca l'andamento del Chelsea non è molto migliorato. Sicuramente ci si aspettava molto di più.

Come il Chelsea, anche il Newcastle viene dall'impegno in Champions League, ovvero dal pareggio per 1-1 in casa contro il Barcellona. Se in Europa l'andamento è stato soddisfacente, lo stesso non si può dire per il campionato. La situazione in classifica, al momento, vede i Magpies al 12°posto a 39 punti. Una situazione che obbliga i bianconeri a vincere non solo domani, ma anche nelle prossime giornate. In parole semplici, per entrare in Europa bisognerà essere perfetti. Domani sarà la prima vera prove del 9. Prima e forse decisiva per le ambizioni europee.

Le probabili formazioni di Chelsea-Newcastle

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Chelsea (4-2-3-1): Jorgenses; Reece James, Chalobah, Badiashile, Hato; Enzo Fernandez, Caicedo; Garnacho, Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: Rosenior.

Newcastle (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes. Allenatore: Howe.

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