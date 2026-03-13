Il 30° turno di Premier League offre una sfida tra due squadre in lotta per un posto in Europa: Chelsea-Newcastle. I Blues sono in corso per un posto in UEFA Champions League, mentre i Magpies di Eddie Howe sono piuttosto in ritardo in classifica, motivo per cui serve assolutamente una vittoria, a tante altre, per scalare posizioni. Fischio di inizio allo Stamford Bridge domani alle 18:30.

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Il big match Chelsea - Newcastle , valido per la 30esima giornata di Premier League, si disputerà sabato 14 marzo con calcio d’avvio previsto alle 18:30. La partita verrà trasmessa su Sky sul canale dedicato. Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati alla pay-tv satellitare possono scegliere tra l'app Sky Go , disponibile su pc, smartphone e tablet, e NOW.

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Come arrivano alla partita le due squadre

Il Chelsea è reduce, in Premier League, dall'importante successo per 4-1 in casa dell'Aston Villa che ha permesso alla squadra di Liam Rosenior di accorciare le distanze dal quarto posto, occupato proprio dai Villans, a 3 lunghezze. Nello stesso tempo, però, i londinesi vengono anche dal pesante KO in Champions League contro il PSG. Un 5-2 che chiama i Blues a compiere una vera impresa nella sfida di ritorno in programma il prossimo martedì. Dall'esonero di Enzo Maresca l'andamento del Chelsea non è molto migliorato. Sicuramente ci si aspettava molto di più.