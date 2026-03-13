Il 30° turno di Premier League offre una sfida tra due squadre in lotta per un posto in Europa: Chelsea-Newcastle. I Blues sono in corso per un posto in UEFA Champions League, mentre i Magpies di Eddie Howe sono piuttosto in ritardo in classifica, motivo per cui serve assolutamente una vittoria, a tante altre, per scalare posizioni. Fischio di inizio allo Stamford Bridge domani alle 18:30.
Inghilterra
Chelsea-Newcastle, dove vedere la partita in streaming e diretta tv
Vuoi vedere i maggiori eventi sportivi in streaming gratis e diretta live? Ci sono tre alternative possibili:
Dove vedere Chelsea-Newcastle in streaming LIVE e in diretta tv—
Il big matchChelsea-Newcastle, valido per la 30esima giornata di Premier League, si disputerà sabato 14 marzo con calcio d’avvio previsto alle 18:30. La partita verrà trasmessa su Sky sul canale dedicato. Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati alla pay-tv satellitare possono scegliere tra l'app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, e NOW.
Clicca sulle immagini qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come arrivano alla partita le due squadre—
Il Chelsea è reduce, in Premier League, dall'importante successo per 4-1 in casa dell'Aston Villa che ha permesso alla squadra di Liam Rosenior di accorciare le distanze dal quarto posto, occupato proprio dai Villans, a 3 lunghezze. Nello stesso tempo, però, i londinesi vengono anche dal pesante KO in Champions League contro il PSG. Un 5-2 che chiama i Blues a compiere una vera impresa nella sfida di ritorno in programma il prossimo martedì. Dall'esonero di Enzo Maresca l'andamento del Chelsea non è molto migliorato. Sicuramente ci si aspettava molto di più.
Come il Chelsea, anche il Newcastle viene dall'impegno in Champions League, ovvero dal pareggio per 1-1 in casa contro il Barcellona. Se in Europa l'andamento è stato soddisfacente, lo stesso non si può dire per il campionato. La situazione in classifica, al momento, vede i Magpies al 12°posto a 39 punti. Una situazione che obbliga i bianconeri a vincere non solo domani, ma anche nelle prossime giornate. In parole semplici, per entrare in Europa bisognerà essere perfetti. Domani sarà la prima vera prove del 9. Prima e forse decisiva per le ambizioni europee.
Le probabili formazioni di Chelsea-Newcastle—
Chelsea (4-2-3-1): Jorgenses; Reece James, Chalobah, Badiashile, Hato; Enzo Fernandez, Caicedo; Garnacho, Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: Rosenior.
Newcastle (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes. Allenatore: Howe.
Per seguire lo streaming gratis di Chelsea-Newcastle, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA