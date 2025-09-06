I "Men in red" ospitano i "Revs" domenica 7 settembre in un match valido per la MLS: la gara si preannuncia equilibrata, con i padroni di casa che potrebbero sfruttare il fattore campo

Stefano Sorce 6 settembre - 12:30

Domenica 7 settembre 2025 alle ore 02:30 per la MLS c'è in programma una sfida che promette scintille: il Chicago Fire ospita i New England Revolution in un match che potrebbe incidere in maniera significativa sulla corsa ai playoff. Le due squadre attualmente occupano rispettivamente il decimo ed undicesimo posto in classifica, con 39 e 31 punti.

Dove vedere Chicago-New England in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Chicago Fire-New England Revolution, in programma il 7 settembre alle ore 02.30. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre la partita sarà usufruibile su AppleTv.

Stato di forma Chicago Fire — I Chicago Fire hanno vissuto settimane altalenanti: 3 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. Lo stop più recente, il pesante 0-4 contro Philadelphia Union, ha però evidenziato crepe difensive che l’allenatore Greg Berhalter, ex calciatore della nazionale statunitense, dovrà assolutamente colmare. I numeri raccontano di un reparto offensivo produttivo (50 gol segnati) ma di una retroguardia fragile (48 reti subite).

Stato di forma New England Revolution — Il cammino dei Revolution è stato più complesso. Con 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime gare, la formazione di New England non riesce a trovare continuità. L’ultimo KO interno, 1-2 contro Charlotte FC, ha aggravato la situazione, sottolineando la difficoltà della squadra soprattutto sul piano difensivo. Fin qui, il bilancio è di 36 reti fatte e 40 incassate, un equilibrio precario che non garantisce stabilità.

"For me I knew I could come here and find some consistency."

Matt Turner on why he decided to return to @NERevolution 🗣️ pic.twitter.com/WjwEqlEBIt

— Golazo America (@GolazoAmerica) September 5, 2025

Le probabili formazioni di Chicago-New England Revolution — Jonathan Bamba, attaccante della Costa D'Avorio, è la punta di diamante della squadra di Berhalter. L'ex centravanti del Lille comporrà l'attacco insieme a Zinckernagel e Cuypers. Brian Gutierrez guiderà il centrocampo, affiancato da Oregel e D'Avilla.

I New England Revolution dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-2-3-1. Leonardo Campana, attaccante ecuadoriano, guiderà l'attacco della squadra di Porter. Alle sue spalle agiranno l'argentino Langoni, Gil e Ganago.

Chicago Fire: 4-3-3: Brady, Barroso, Elliott, Cupps, Gutman, Oregel, Gutierrez, D'Avilla, Zinckernagel, Cuypers, Bamba: Allenatore: Berhalter.

New England Revolution: 4-2-3-1: Turner, Feingold, Ceballos, Fofana, Miller, Yusuf, Yueill, Langoni, Gil, Ganago, Campana. Allenatore: Porter.