Riuscirà un giorno il Cile a ritornare ai fasti vissuti tra il 2007 e il 2017? È quello che si chiedono un po' tutti gli amanti della Roja che dopo aver mancato il Mondiale in Qatar, non parteciperà neanche a quello negli Stati Uniti (organizzato insieme a Messico e Canada ).

Qui Uruguay

L'Uruguay non ha più nulla da chiedere al Gruppo di Qualificazione al prossimo Mondiale. Anche la Celeste ha infarto staccato il pass per il Campionato del Mondo grazie al 3-0 rifilato al Perù. Chiudere con una vittoria non sarebbe male, visto che il Brasile farà visita alla Bolivia, ancora in corsa per gli spareggi, e quindi un glorioso 2° posto potrebbe fare gola agli uomini di Bielsa, soprattutto in caso di un'eventuale sconfitta carioca.