Come Perù Paraguay, anche Cile-Uruguay è una sfida che non mette in palio punti pesanti. I padroni di casa, già eliminati, scendono in campo per la dignità, mentre la selezione allenata da Bielsa, qualificata al prossimo Mondiale, potrebbe eventualmente combattere per scalzare il Brasile dal 2° posto.
Diretta TV e Streaming
Cile-Uruguay: dove vedere le Qualificazioni Mondiali in Diretta TV e in Streaming LIVE Gratis
Dove vedere Cile-Uruguay in diretta Tv e in streaming gratis—
CILE URUGUAY QUALIFICAZIONI MONDIALI LIVE STREAMING - Scopriamo dove vedere Cile-Uruguay, il match in programma martedì notte (calcio d'inizio ore 01:30) all'Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos di Santhiago de Chile. La gara valida per la 18ª giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Cile—
Riuscirà un giorno il Cile a ritornare ai fasti vissuti tra il 2007 e il 2017? È quello che si chiedono un po' tutti gli amanti della Roja che dopo aver mancato il Mondiale in Qatar, non parteciperà neanche a quello negli Stati Uniti (organizzato insieme a Messico e Canada).
Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, la più recente contro il Brasile, undici totali, a fronte di sole due vittorie e quattro pareggi. Un ruolino di marcia difficile da digerire per la selezione affidata momentaneamente a Nicolas Cordova (ad interim), dopo le dimissioni di Berizzo.
Qui Uruguay—
L'Uruguay non ha più nulla da chiedere al Gruppo di Qualificazione al prossimo Mondiale. Anche la Celeste ha infarto staccato il pass per il Campionato del Mondo grazie al 3-0 rifilato al Perù. Chiudere con una vittoria non sarebbe male, visto che il Brasile farà visita alla Bolivia, ancora in corsa per gli spareggi, e quindi un glorioso 2° posto potrebbe fare gola agli uomini di Bielsa, soprattutto in caso di un'eventuale sconfitta carioca.
Cile-Uruguay, probabili formazioni—
CILE (3-4-3): Vigouroux; Diaz, Marzipan, Roman; Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo; Cepeda, Aravena, Tapia. Allenatore: Nicolas Cordova (ad interim)
URUGUAY (4-3-3): Rochet; Nandez, Araujo, Caceres, Piquerez; Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Pellistri, Rodriguez, Nunez. Allenatore: Marcelo Bielsa
© RIPRODUZIONE RISERVATA