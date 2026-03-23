Cilic-Zverev: dove vedere l’ATP di Miami in Diretta TV e in Streaming Gratis

Cilic-Zverev: info partita, diretta TV e Streaming Gratis dell'Atp Masters 1000 di Miami su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 09:43)

Il palcoscenico del Masters 1000 di ATP Miami mette di fronte due profili molto diversi ma entrambi pericolosi: l’esperienza di Marin Čilić contro la solidità e il talento di Alexander Zverev. Siamo ai sedicesimi di finale e la sensazione è quella di una sfida in cui il ritmo sarà deciso soprattutto dal tedesco, chiamato a confermare il suo status.

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Qui Cilic — Il croato si presenta a questo appuntamento dopo aver già superato due turni, un fattore che può incidere soprattutto a livello di ritmo e fiducia. Le vittorie contro Popyrin e Nakashima raccontano di un giocatore ancora capace di alzare il livello nei momenti importanti, anche se non sempre continuo nell’arco del match.

Čilić resta un tennista pericoloso quando riesce a comandare con il servizio e il dritto, ma contro un avversario come Zverev dovrà essere quasi perfetto. La sua partita passerà molto dalla capacità di accorciare gli scambi e prendersi rischi, evitando di farsi trascinare in palleggi prolungati dove potrebbe soffrire.

Qui Zverev — Dall’altra parte della rete c’è uno dei protagonisti più attesi del torneo. Zverev arriva a Miami da numero 4 del ranking e con il ruolo di favorito piuttosto netto, anche grazie a uno storico ampiamente positivo nei precedenti.

Il tedesco non ha ancora esordito nel torneo, ma le sue qualità sono ben note: grande solidità da fondo, servizio incisivo e una gestione dei momenti importanti ormai da top player. Se entra subito in partita, può prendere il controllo degli scambi e dettare il ritmo senza concedere troppo.

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