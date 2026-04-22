Cittadella-Giana Erminio: come vedere gratuitamente il match di Serie C

Cittadella più propositivo e spinto dal fattore campo, Giana Erminio compatta e difficile da affrontare. Partita equilibrata, con ritmo variabile e possibile peso degli episodi nel finale

Stefano Sorce 22 aprile - 11:19

Ultimo giro di lancette, ultimi novanta minuti per lasciare un segno. Al “Piercesare Tombolato”, il 25 aprile alle ore 20, si chiude la stagione di Cittadella e Giana Erminio, in una partita che non cambia classifiche ma può dire molto su carattere e mentalità. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CITTADELLA-GIANA ERMINIO SU BET365

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Il Cittadella arriva con qualche rimpianto. La stagione ha avuto alti e bassi, con momenti in cui la squadra sembrava poter fare qualcosa in più e altri in cui ha perso continuità. In casa, però, resta una squadra organizzata, che sa gestire i ritmi e imporre il proprio gioco, soprattutto quando riesce ad alzare l’intensità.

La Giana Erminio, invece, ha costruito il suo percorso sull’equilibrio e sulla capacità di adattarsi. Non ha mai avuto un’identità dominante, ma ha saputo essere efficace nei momenti chiave. Anche in questo finale, l’atteggiamento resta quello di una squadra che non regala nulla e che prova a restare compatta fino all’ultimo.