Defensa-Boca Juniors: probabili formazioni e streaming gratuito della gara

Defensa in calo e alla ricerca di risposte, Boca più solido e continuo ma non sempre incisivo davanti

Stefano Sorce 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 11:06)

Orario notturno, ma tensione altissima. All’01:00 del 24 aprile 2026, Defensa y Justicia ospita il Boca Juniors in una sfida che mette a confronto due squadre in momenti completamente diversi. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI DEFENSA-BOCA JUNIORS SU BET365

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Il momento delle squadre — Il Defensa y Justicia arriva da un periodo complicato. Le tre sconfitte consecutive hanno rallentato tutto, soprattutto per una squadra che vive molto di equilibrio e organizzazione. I numeri offensivi non sono negativi, ma manca continuità e, nelle ultime uscite, anche qualità nelle occasioni create. In casa, però, resta una squadra capace di giocarsela, e il precedente contro il Boca dimostra che può trovare le risorse per sorprendere.

Il Boca Juniors si presenta con una solidità evidente. Non perde da diverse partite e ha costruito i suoi risultati su una fase difensiva estremamente efficace. Subire pochissimo è diventata la base su cui costruire tutto il resto. Anche quando non domina, riesce a portare a casa risultati, come dimostrato nella vittoria contro il River Plate. Il limite resta la produzione offensiva, non sempre brillante.

Le probabili formazioni di Defensa-Boca Juniors — Defensa y Justicia con Fiermarín tra i pali, difesa a tre composta da Fernandez, Amor e Martinez, chiamata a reggere contro un attacco fisico e dinamico. Sulle corsie Souto e Pereyra avranno il compito di spingere e coprire, mentre in mezzo Sosa e Molinas gestiranno il gioco. Davanti, tridente formato da Portillo, Gutiérrez e Botta, incaricato di dare profondità e imprevedibilità.

Boca Juniors con Brey in porta, linea difensiva composta da Barinaga, Figal, Pellegrino e Braida. A centrocampo Velasco, Herrera e Belmonte garantiranno equilibrio e qualità, mentre Zeballos agirà tra le linee a supporto delle due punte Giménez e Romero.

Defensa y Justicia (3-4-3): Fiermarín; Fernandez, Amor, Martinez; Souto, Sosa, Molinas, Pereyra; Portillo, Gutiérrez, Botta.

Boca Juniors (4-3-1-2): Brey; Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida; Velasco, Herrera, Belmonte; Zeballos; Giménez, Romero.