Liga, Vallecano-Espanyol: le probabili formazioni del match di Liga

Due squadre che arrivano da cadute pesanti e con la necessità immediata di reagire. A Vallecas si incrociano Rayo Vallecano e Espanyol in una gara che vale più di quanto dica la classifica, tra paure da evitare e credibilità da ritrovare....

Stefano Sorce 22 aprile - 10:47

Due squadre che arrivano da cadute pesanti e con la necessità immediata di reagire. A Vallecas si incrociano Rayo Vallecano e Espanyol in una gara che vale più di quanto dica la classifica, tra paure da evitare e credibilità da ritrovare. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI RAYO VALLECANO-ESPANYOL SU BET365

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Il momento delle squadre — Il Rayo vive una stagione divisa a metà. In Europa sogna, in campionato rischia. La sconfitta netta contro il Maiorca ha riportato tutti alla realtà: il margine sulla zona retrocessione è minimo e la gestione delle energie tra le due competizioni sta diventando un problema concreto. Nonostante questo, la squadra ha ancora una propria identità e, soprattutto in casa, riesce a esprimere intensità e aggressività. Il vero nodo resta la tenuta mentale, soprattutto dopo partite europee dispendiose.

L’Espanyol, invece, è in caduta libera da mesi. I risultati negativi si sono accumulati e hanno minato sicurezza e compattezza. La pesante sconfitta nel derby è solo l’ultimo segnale di una squadra che fatica a reagire alle difficoltà. La distanza dalla zona rossa non è ancora critica, ma la tendenza è pericolosa. Serve una risposta immediata, più caratteriale che tecnica.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Espanyol — Rayo con Cardenas tra i pali, difesa composta da Ratiu, Luiz Felipe, Chavarria e Pacha, con assenze pesanti che obbligano a qualche adattamento. A centrocampo Diaz, Valentin e Gumbau avranno il compito di mantenere equilibrio e ritmo, mentre davanti Akhomach, de Frutos e Garcia formeranno un tridente dinamico, incaricato di attaccare gli spazi e creare superiorità.

Espanyol con Dmitrovic in porta, linea difensiva formata da El Hilai, Calero, Cabrera e Romero. A centrocampo Ngonge e Dolan agiranno sulle corsie, con Exposito e Lozano centrali chiamati a gestire il gioco in assenza di Gonzalez. Jean si muoverà alle spalle di Garcia, unico riferimento offensivo.

Rayo Vallecano (4-3-3): Cardenas; Ratiu, Luiz Felipe, Chavarria, Pacha; Diaz, Valentin, Gumbau; Akhomach, de Frutos, Garcia.

Espanyol (4-4-1-1): Dmitrovic; El Hilai, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, Exposito, Lozano, Dolan; Jean; Garcia.