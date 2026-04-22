Oviedo-Villarreal: lo streaming gratuito del match di Liga

Oviedo in ripresa ma con margine ridotto, Villarreal solido e in pieno controllo del proprio obiettivo

Stefano Sorce 22 aprile - 10:57

Ultimo atto di giornata, con scenari completamente opposti ma intrecciati dagli stessi novanta minuti. Al “Carlos Tartiere” si trovano di fronte Real Oviedo e Villarreal, tra chi prova un’ultima rincorsa disperata e chi vuole difendere una posizione di prestigio. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OVIEDO-VILLARREAL SU BET365

Dove vedere Oviedo-Villarreal in diretta TV ed in streaming LIVE — Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento delle squadre — L’Oviedo ha finalmente dato un segnale forte. Il successo netto sul campo del Celta ha cambiato l’inerzia mentale della squadra, che ora gioca con meno pressione e più coraggio. Il problema resta la classifica: il ritardo è ancora pesante, ma non del tutto irrecuperabile. In queste condizioni, la squadra può diventare pericolosa proprio perché non ha più nulla da perdere. Vinas è il simbolo di questa fase: decisivo, concreto, punto di riferimento offensivo.

Il Villarreal, invece, attraversa uno dei momenti migliori della stagione. La vittoria a Bilbao ha consolidato il terzo posto e dato continuità a un percorso fatto di solidità e qualità. La squadra ha trovato equilibrio tra fase difensiva e offensiva, e soprattutto mostra una mentalità chiara: chiudere il campionato tra le prime posizioni. Il margine sull’Atletico è ancora da difendere, quindi l’attenzione resta alta.

Le probabili formazioni di Oviedo-Villarreal — Oviedo con Escandell tra i pali, difesa composta da Vidal, Bailly, Calvo e Lopez, chiamata a reggere contro un attacco di alto livello. A centrocampo Colombatto e Sibo avranno il compito di dare equilibrio e copertura, mentre sulla trequarti Vhaira, Reina e Fernandez supporteranno Vinas, unico riferimento offensivo e uomo più in forma del momento.

Villarreal con Junior in porta, linea difensiva formata da Mourini, Navarro, Veiga e Cardona. A centrocampo Pepe e Gonzalez agiranno sulle fasce, con Comesana e Gueye centrali incaricati di gestire il ritmo e gli inserimenti. In avanti Mikautadze e Moreno formeranno una coppia offensiva completa, capace di attaccare sia in profondità che nello stretto.

Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Bailly, Calvo, Lopez; Colombatto, Sibo; Vhaira, Reina, Fernandez; Vinas.

Villarreal (4-4-2): Junior; Mourini, Navarro, Veiga, Cardona; Pepe, Comesana, Gueye, Gonzalez; Mikautadze, Moreno.