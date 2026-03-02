Lo streaming gratis della gara di campionato Cittadella-Inter Under 23: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 09:56)

Il Girone A di Serie C accende i riflettori martedì 3 marzo alle ore 20:30 su una sfida che profuma di zona playoff: Cittadella-Inter Under 23. I veneti sono settimi con 46 punti e vogliono consolidare la propria posizione nelle prime otto, mentre i nerazzurri inseguono all’ottavo posto a quota 41, con l’obiettivo di accorciare ulteriormente le distanze.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Cittadella-Inter Under 23 in streaming gratis:

Dove vedere Cittadella-Inter Under 23 in diretta TV e streaming LIVE — La gara è visibile in streaming live sulle piattaforme Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo con un conto attivo o effettuando una scommessa è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, con in più statistiche aggiornate in tempo reale e dati dettagliati su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Cittadella-Inter Under 23 nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Cittadella, guidato da Manuel Iori, sta costruendo una stagione solida. Il 5-4-1 scelto dai granata garantisce densità difensiva e compattezza, con esterni pronti a coprire tutta la fascia e a trasformare rapidamente la fase difensiva in ripartenza offensiva. In casa il rendimento è un fattore e l’obiettivo è blindare la zona playoff.

L’Inter Under 23 di Stefano Vecchi, invece, rappresenta una delle realtà più interessanti del girone. Gioventù, intensità e organizzazione tattica nel 5-3-2 che punta su equilibrio e verticalizzazioni rapide. I nerazzurri hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque e arrivano con l’ambizione di compiere il sorpasso in classifica.

Le probabili formazioni di Cittadella-Inter Under 23 — Il Cittadella dovrebbe confermare il 5-4-1, puntando su compattezza e copertura centrale.

L’Inter Under 23 risponde con il 5-3-2, modulo che permette di chiudere gli spazi e ripartire con velocità.

Cittadella (5-4-1): Zanellati, Zen, Pavan, Redolfi, Gatti, Rizza, Ihnatov, Casolari, Amatucci, Bunino, Diaw. Allenatore: Manuel Iori

Inter Under 23 (5-3-2): Calligaris, Cinquegrano, Stante, Prestia, Alexiou, Cocchi, Kamate, Fiordilino, Kaczmarski, Spinaccè, La Gumina. Allenatore: Stefano Vecchi