derbyderbyderby streaming Cittadella-Inter Under 23 streaming gratis: la diretta tv live e le formazioni

La diretta streaming

Cittadella-Inter Under 23 streaming gratis: la diretta tv live e le formazioni

Cittadella-Inter Under 23 streaming gratis: la diretta tv live e le formazioni - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato Cittadella-Inter Under 23: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone A di Serie C accende i riflettori martedì 3 marzo alle ore 20:30 su una sfida che profuma di zona playoff: Cittadella-Inter Under 23. I veneti sono settimi con 46 punti e vogliono consolidare la propria posizione nelle prime otto, mentre i nerazzurri inseguono all’ottavo posto a quota 41, con l’obiettivo di accorciare ulteriormente le distanze.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Cittadella-Inter Under 23 in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CITTADELLA-INTER UNDER 23 SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI CITTADELLA-INTER UNDER 23 SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI CITTADELLA-INTER UNDER 23 SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Cittadella-Inter Under 23 in diretta TV e streaming LIVE

—  

La gara è visibile in streaming live sulle piattaforme Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo con un conto attivo o effettuando una scommessa è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, con in più statistiche aggiornate in tempo reale e dati dettagliati su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Cittadella-Inter Under 23 nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Cittadella, guidato da Manuel Iori, sta costruendo una stagione solida. Il 5-4-1 scelto dai granata garantisce densità difensiva e compattezza, con esterni pronti a coprire tutta la fascia e a trasformare rapidamente la fase difensiva in ripartenza offensiva. In casa il rendimento è un fattore e l’obiettivo è blindare la zona playoff.

    L’Inter Under 23 di Stefano Vecchi, invece, rappresenta una delle realtà più interessanti del girone. Gioventù, intensità e organizzazione tattica nel 5-3-2 che punta su equilibrio e verticalizzazioni rapide. I nerazzurri hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque e arrivano con l’ambizione di compiere il sorpasso in classifica.

    Le probabili formazioni di Cittadella-Inter Under 23

    —  

    Il Cittadella dovrebbe confermare il 5-4-1, puntando su compattezza e copertura centrale.

    L’Inter Under 23 risponde con il 5-3-2, modulo che permette di chiudere gli spazi e ripartire con velocità.

    Cittadella (5-4-1): Zanellati, Zen, Pavan, Redolfi, Gatti, Rizza, Ihnatov, Casolari, Amatucci, Bunino, Diaw. Allenatore: Manuel Iori

    Inter Under 23 (5-3-2): Calligaris, Cinquegrano, Stante, Prestia, Alexiou, Cocchi, Kamate, Fiordilino, Kaczmarski, Spinaccè, La Gumina. Allenatore: Stefano Vecchi

    Guarda ora Cittadella-Inter Under 23 in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Cittadella-Inter Under 23 gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Cittadella-Inter Under 23, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    Albinoleffe-Brescia, formazioni e diretta tv live: lo streaming gratis
    Ipswich Town-Hull City, formazioni e diretta tv live: lo streaming gratis

    © RIPRODUZIONE RISERVATA