La Championship propone martedì 3 marzo alle ore 20:45 uno scontro diretto ad alta quota tra Ipswich Town e Hull City, entrambe appaiate in quarta posizione con 60 punti. Una sfida che profuma di playoff e che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa alle prime posizioni. Con due squadre così vicine in classifica, ogni dettaglio può fare la differenza.

La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet.

Il momento delle due squadre — L’Ipswich Town, guidato da Kieran McKenna, sta vivendo una stagione di alto livello. Il 4-2-3-1 adottato dai padroni di casa garantisce solidità nella zona centrale e qualità tra le linee, con esterni offensivi pronti ad accendere la manovra e supportare la punta centrale. L’obiettivo è sfruttare il fattore campo per staccare una diretta concorrente.

L’Hull City di Sergej Jakirovic risponde con lo stesso sistema di gioco, un 4-2-3-1 che punta su equilibrio e transizioni rapide. Con 60 punti all’attivo, gli ospiti hanno dimostrato continuità e organizzazione, qualità fondamentali per affrontare una trasferta così delicata.

Le probabili formazioni di Ipswich Town-Hull City — L’Ipswich Town dovrebbe confermare il 4-2-3-1, modulo che permette ampiezza e controllo del possesso, con inserimenti costanti dalla trequarti.

L’Hull City si schiera con il 4-2-3-1, sistema che favorisce compattezza tra i reparti e possibilità di colpire in velocità.

Ipswich Town (4-2-3-1): Walton, Davis, Kipré, O'Shea, Furlong, Matusiwa, Taylor, Philogene-Bidace, Akpom, Egeli, Monzon. Allenatore: Kieran McKenna

Hull City (4-2-3-1): Pandur, Coyle, Egan, Hughes, Giles, Hadziahmetovic, Slater, Gelhardt, Crooks, Joseph, Destan. Allenatore: Sergej Jakirovic