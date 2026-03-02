Il Campionato scozzese propone martedì 3 marzo alle ore 20:45 la sfida tra Dundee e St. Mirren, confronto diretto che può incidere sugli equilibri della parte centrale della classifica. I padroni di casa sono settimi con 30 punti e cercano continuità per avvicinarsi alla zona alta, mentre gli ospiti occupano la decima posizione a quota 24 e hanno bisogno di punti per non restare invischiati nelle retrovie. Una gara che promette ritmo e intensità.
Dundee-St. Mirren streaming gratis: diretta tv live e formazioni
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet.
Il momento delle due squadre—
Il Dundee, settimo con 30 punti, punta a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione. La squadra guidata da Jim Goodwin si schiera con il 3-4-3, sistema che garantisce ampiezza sulle corsie e presenza offensiva costante, cercando di mantenere equilibrio tra le due fasi.
Il St. Mirren, decimo a quota 24, affronta questa trasferta con l’obiettivo di ritrovare solidità e continuità. Anche la formazione di Steve Robinson adotta il 3-4-3, puntando su intensità e ripartenze rapide per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.
Le probabili formazioni di Dundee-St. Mirren—
Il Dundee dovrebbe confermare il 3-4-3, modulo che favorisce pressione alta e sviluppo del gioco sulle fasce.
Il St. Mirren risponde con il 3-4-3, sistema che permette compattezza difensiva e possibilità di attaccare con tre riferimenti offensivi.
Dundee (3-4-3): Richards, Sevelj, Graham, Keresztes, Strain, Sibbald, Stephenson, Ferry, Sapsford, Ahmed, Watters. Allenatore: Jim Goodwin
St. Mirren (3-4-3): George, Fraser, King, Freckleton, McMenamin, Phillips, Donnelly, Taylor, John, Mandron, N'Lundulu. Allenatore: Steve Robinson
