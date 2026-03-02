Il Campionato scozzese propone martedì 3 marzo alle ore 20:45 la sfida tra Dundee e St. Mirren, confronto diretto che può incidere sugli equilibri della parte centrale della classifica. I padroni di casa sono settimi con 30 punti e cercano continuità per avvicinarsi alla zona alta, mentre gli ospiti occupano la decima posizione a quota 24 e hanno bisogno di punti per non restare invischiati nelle retrovie. Una gara che promette ritmo e intensità.