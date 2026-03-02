Lo streaming gratis della gara di campionato Pergolettese-Pro Vercelli: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 09:32)

Il Girone A di Serie C propone martedì 3 marzo alle ore 18:00 la sfida tra Pergolettese e Pro Vercelli, confronto che mette in palio punti importanti soprattutto per la zona centrale della classifica. I padroni di casa sono sedicesimi con 29 punti e vogliono allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre gli ospiti occupano l’undicesima posizione a quota 38 e puntano a rientrare stabilmente nella corsa playoff. Una gara che può cambiare l’inerzia del finale di stagione.

Dove vedere Pergolettese-Pro Vercelli in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live e mantenendo il conto attivo è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi. Le piattaforme mettono inoltre a disposizione statistiche aggiornate in tempo reale, ideali per analizzare ogni fase del match.

Il momento delle due squadre — La Pergolettese, sedicesima con 29 punti, affronta questa gara con la necessità di muovere la classifica e consolidare la propria posizione. La squadra di Giacomo Curioni si affida al 4-3-3, sistema che punta su ampiezza e velocità sugli esterni per creare superiorità numerica e rifornire il reparto offensivo.

La Pro Vercelli, undicesima a 38 punti, vuole accorciare le distanze dalle prime posizioni utili per i playoff. La formazione di Michele Santoni propone anch’essa il 4-3-3, con equilibrio tra le linee e attenzione alla gestione del possesso per controllare i ritmi della partita.

Le probabili formazioni di Pergolettese-Pro Vercelli — La Pergolettese dovrebbe confermare il 4-3-3, modulo che garantisce copertura a centrocampo e profondità offensiva sulle corsie laterali.

La Pro Vercelli risponde con il 4-3-3, sistema che permette compattezza difensiva e possibilità di attaccare con più uomini.

Pergolettese (4-3-3): Doldi, Antolini, Lambrughi, Benvenuto, Aidoo, Careccia, Di Gesù, Dore, Tomaselli, Corti, Ferrandino. Allenatore: Giacomo Curioni

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Carosso, Coccolo, Marchetti, Piran, Burruano, Huiberts, Iotti, Sow, Comi, Akpa Akpro. Allenatore: Michele Santoni