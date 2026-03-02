derbyderbyderby streaming Basaksehir-Trabzonspor, diretta tv live e formazioni: lo streaming gratis

La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Basaksehir-Trabzonspor: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il campionato turco entra nel vivo martedì 3 marzo alle ore 18:30 con la sfida tra Basaksehir e Trabzonspor. Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate a 6 punti in questo avvio di stagione: equilibrio perfetto in classifica e voglia di dare uno strappo già nelle prime giornate.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Basaksehir-Trabzonspor in streaming gratis:

Dove vedere Basaksehir-Trabzonspor in diretta TV e streaming LIVE

La gara è disponibile in diretta su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, con statistiche aggiornate in tempo reale e dati dettagliati su squadre e giocatori.

    • Il momento delle due squadre

    Il Basaksehir, guidato da Nuri Sahin, si presenta con un 4-2-3-1 che punta molto sulla qualità tra le linee. Shomurodov agirà da riferimento offensivo, supportato da Da Costa e Yildirim, con Kaluzinski e Ozdemir chiamati a garantire equilibrio in mediana. Con 6 punti conquistati, l’obiettivo è dare continuità ai risultati e sfruttare il fattore campo.

    Il Trabzonspor di Fatih Tekke risponde con lo stesso modulo, un 4-2-3-1 speculare che promette intensità e ampiezza sugli esterni. Augusto e Olaigbe avranno il compito di accendere la manovra alle spalle di Sikan, mentre Tufan e Bouchouari dovranno dettare i tempi in mezzo al campo. Anche per gli ospiti, a quota 6 punti, questa gara rappresenta un primo snodo interessante della stagione.

    Le probabili formazioni di Basaksehir-Trabzonspor

    Entrambe le squadre optano per il 4-2-3-1, modulo che permette compattezza difensiva e varietà offensiva, con esterni pronti a rientrare e centrocampisti capaci di inserirsi.

    Basaksehir (4-2-3-1): Sengezer, Bulut, Opoku, Gureler, Sahiner, Ozdemir, Kaluzinski, Brnic, Shomurodov, Da Costa, Yildirim. Allenatore: Nuri Sahin

    Trabzonspor (4-2-3-1): Cevikkan, Bosluk, Batagov, Saatci, Pina, Bouchouari, Tufan, Olaigbe, Augusto, Canak, Sikan. Allenatore: Fatih Tekke

