Il campionato turco entra nel vivo martedì 3 marzo alle ore 18:30 con la sfida tra Basaksehir e Trabzonspor. Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate a 6 punti in questo avvio di stagione: equilibrio perfetto in classifica e voglia di dare uno strappo già nelle prime giornate.
La diretta streaming
Basaksehir-Trabzonspor, diretta tv live e formazioni: lo streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Basaksehir-Trabzonspor in streaming gratis:
Dove vedere Basaksehir-Trabzonspor in diretta TV e streaming LIVE—
La gara è disponibile in diretta su Sisal, Lottomatica e Goldbet.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Basaksehir, guidato da Nuri Sahin, si presenta con un 4-2-3-1 che punta molto sulla qualità tra le linee. Shomurodov agirà da riferimento offensivo, supportato da Da Costa e Yildirim, con Kaluzinski e Ozdemir chiamati a garantire equilibrio in mediana. Con 6 punti conquistati, l’obiettivo è dare continuità ai risultati e sfruttare il fattore campo.
Il Trabzonspor di Fatih Tekke risponde con lo stesso modulo, un 4-2-3-1 speculare che promette intensità e ampiezza sugli esterni. Augusto e Olaigbe avranno il compito di accendere la manovra alle spalle di Sikan, mentre Tufan e Bouchouari dovranno dettare i tempi in mezzo al campo. Anche per gli ospiti, a quota 6 punti, questa gara rappresenta un primo snodo interessante della stagione.
Le probabili formazioni di Basaksehir-Trabzonspor—
Entrambe le squadre optano per il 4-2-3-1, modulo che permette compattezza difensiva e varietà offensiva, con esterni pronti a rientrare e centrocampisti capaci di inserirsi.
Basaksehir (4-2-3-1): Sengezer, Bulut, Opoku, Gureler, Sahiner, Ozdemir, Kaluzinski, Brnic, Shomurodov, Da Costa, Yildirim. Allenatore: Nuri Sahin
Trabzonspor (4-2-3-1): Cevikkan, Bosluk, Batagov, Saatci, Pina, Bouchouari, Tufan, Olaigbe, Augusto, Canak, Sikan. Allenatore: Fatih Tekke
Per seguire lo streaming gratis di Basaksehir-Trabzonspor, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
