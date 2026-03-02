Lo streaming gratis della gara di campionato Basaksehir-Trabzonspor: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 09:26)

Il campionato turco entra nel vivo martedì 3 marzo alle ore 18:30 con la sfida tra Basaksehir e Trabzonspor. Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate a 6 punti in questo avvio di stagione: equilibrio perfetto in classifica e voglia di dare uno strappo già nelle prime giornate.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Basaksehir-Trabzonspor in streaming gratis:

Dove vedere Basaksehir-Trabzonspor in diretta TV e streaming LIVE — La gara è disponibile in diretta su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, con statistiche aggiornate in tempo reale e dati dettagliati su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Basaksehir-Trabzonspor nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Basaksehir, guidato da Nuri Sahin, si presenta con un 4-2-3-1 che punta molto sulla qualità tra le linee. Shomurodov agirà da riferimento offensivo, supportato da Da Costa e Yildirim, con Kaluzinski e Ozdemir chiamati a garantire equilibrio in mediana. Con 6 punti conquistati, l’obiettivo è dare continuità ai risultati e sfruttare il fattore campo.

Il Trabzonspor di Fatih Tekke risponde con lo stesso modulo, un 4-2-3-1 speculare che promette intensità e ampiezza sugli esterni. Augusto e Olaigbe avranno il compito di accendere la manovra alle spalle di Sikan, mentre Tufan e Bouchouari dovranno dettare i tempi in mezzo al campo. Anche per gli ospiti, a quota 6 punti, questa gara rappresenta un primo snodo interessante della stagione.

Le probabili formazioni di Basaksehir-Trabzonspor — Entrambe le squadre optano per il 4-2-3-1, modulo che permette compattezza difensiva e varietà offensiva, con esterni pronti a rientrare e centrocampisti capaci di inserirsi.

Basaksehir (4-2-3-1): Sengezer, Bulut, Opoku, Gureler, Sahiner, Ozdemir, Kaluzinski, Brnic, Shomurodov, Da Costa, Yildirim. Allenatore: Nuri Sahin

Trabzonspor (4-2-3-1): Cevikkan, Bosluk, Batagov, Saatci, Pina, Bouchouari, Tufan, Olaigbe, Augusto, Canak, Sikan. Allenatore: Fatih Tekke