Il Girone A di Serie C mette di fronte martedì 3 marzo alle ore 18:00 Lumezzane e Arzignano, in una sfida che può incidere sugli equilibri della parte centrale della classifica. I padroni di casa sono noni con 40 punti e cercano continuità per avvicinarsi alla zona playoff, mentre gli ospiti occupano la quindicesima posizione a quota 31 e vogliono allontanarsi definitivamente dalle zone più delicate della graduatoria. Una gara che vale molto più dei semplici tre punti.
La diretta streaming
Lumezzane-Arzignano diretta tv live: formazioni e streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Lumezzane-Arzignano in streaming gratis:
Dove vedere Lumezzane-Arzignano in diretta TV e streaming LIVE—
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live e mantenendo il conto attivo è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi. Le piattaforme mettono inoltre a disposizione statistiche aggiornate in tempo reale, utili per analizzare rendimento, possesso palla e occasioni create.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Lumezzane, nono con 40 punti, sta vivendo una stagione solida e punta a sfruttare il fattore campo per fare un ulteriore salto di qualità. La squadra di Emanuele Troise predilige ampiezza e ritmo sugli esterni, cercando di creare superiorità numerica nelle corsie laterali e riempire l’area con più uomini.
L’Arzignano, quindicesimo a quota 31, ha bisogno di punti per consolidare la propria posizione e mantenere margine sulle zone basse. La formazione guidata da Giuseppe Bianchini si affida a compattezza difensiva e ripartenze rapide, provando a colpire sfruttando gli spazi concessi dagli avversari.
Le probabili formazioni di Lumezzane-Arzignano—
Il Lumezzane dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, sistema che favorisce equilibrio tra fase offensiva e copertura centrale, con tre attaccanti pronti a muoversi su tutto il fronte.
L’Arzignano risponde con un 5-3-2, modulo pensato per garantire densità difensiva e sfruttare le transizioni veloci verso le due punte.
Lumezzane (4-3-3): Drago, Diodato, Moscati, Marino, Motta, Malotti, Rocca, Ghillani, Ferro, Donnarumma, Iori. Allenatore: Emanuele Troise
Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini
Per seguire lo streaming gratis di Lumezzane-Arzignano, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA