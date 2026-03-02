Il Girone A di Serie C propone martedì 3 marzo alle ore 18:00 la sfida tra Ospitaletto e Pro Patria, confronto delicato soprattutto per la zona medio-bassa della classifica. I padroni di casa sono quattordicesimi con 33 punti e cercano un risultato positivo per allontanarsi definitivamente dalle sabbie mobili, mentre gli ospiti occupano la diciannovesima posizione a quota 17 e hanno assoluto bisogno di punti per rientrare nella corsa salvezza. Una partita che può pesare parecchio sugli equilibri finali.
La diretta streaming
Ospitaletto-Pro Patria, dove vedere lo streaming gratis: la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Ospitaletto-Pro Patria in streaming gratis:
Dove vedere Ospitaletto-Pro Patria in diretta TV e streaming LIVE
La gara è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live e mantenendo il conto attivo si può seguire l’incontro senza costi aggiuntivi. Le piattaforme offrono anche dati statistici aggiornati in tempo reale, utili per monitorare andamento del match, occasioni create e rendimento dei singoli.
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
L’Ospitaletto, quattordicesimo con 33 punti, punta a sfruttare il fattore campo per dare continuità al proprio cammino. La squadra di Andrea Quaresmini si affida a un 4-4-2 ordinato, con esterni pronti a garantire copertura e spinta, cercando equilibrio tra fase difensiva e attacco diretto verso le due punte.
La Pro Patria, diciannovesima a quota 17, vive una situazione più complicata e ha bisogno di una svolta. La formazione guidata da Leandro Greco prova a mantenere compattezza con il 3-4-1-2, sistema che consente densità centrale e inserimenti tra le linee a supporto degli attaccanti.
Le probabili formazioni di Ospitaletto-Pro Patria—
L’Ospitaletto dovrebbe confermare il 4-4-2, modulo che garantisce copertura sulle corsie e presenza in area con due riferimenti offensivi.
La Pro Patria risponde con il 3-4-1-2, schema pensato per proteggere la difesa a tre e sfruttare le giocate tra le linee del trequartista.
Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni, Regazzetti, Sina, Nessi, Possenti, Gualandris, Panatti, Ievoli, Messaggi, Bertoli, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini
Pro Patria (3-4-1-2): Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, Dimarco, Ferri, Munno, Citterio, Bagatti, Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco
Per seguire lo streaming gratis di Ospitaletto-Pro Patria, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
