Lo streaming gratis della gara di campionato Ospitaletto-Pro Patria: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 09:22)

Il Girone A di Serie C propone martedì 3 marzo alle ore 18:00 la sfida tra Ospitaletto e Pro Patria, confronto delicato soprattutto per la zona medio-bassa della classifica. I padroni di casa sono quattordicesimi con 33 punti e cercano un risultato positivo per allontanarsi definitivamente dalle sabbie mobili, mentre gli ospiti occupano la diciannovesima posizione a quota 17 e hanno assoluto bisogno di punti per rientrare nella corsa salvezza. Una partita che può pesare parecchio sugli equilibri finali.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Ospitaletto-Pro Patria in streaming gratis:

Dove vedere Ospitaletto-Pro Patria in diretta TV e streaming LIVE — La gara è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live e mantenendo il conto attivo si può seguire l’incontro senza costi aggiuntivi. Le piattaforme offrono anche dati statistici aggiornati in tempo reale, utili per monitorare andamento del match, occasioni create e rendimento dei singoli.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Ospitaletto-Pro Patria nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — L’Ospitaletto, quattordicesimo con 33 punti, punta a sfruttare il fattore campo per dare continuità al proprio cammino. La squadra di Andrea Quaresmini si affida a un 4-4-2 ordinato, con esterni pronti a garantire copertura e spinta, cercando equilibrio tra fase difensiva e attacco diretto verso le due punte.

La Pro Patria, diciannovesima a quota 17, vive una situazione più complicata e ha bisogno di una svolta. La formazione guidata da Leandro Greco prova a mantenere compattezza con il 3-4-1-2, sistema che consente densità centrale e inserimenti tra le linee a supporto degli attaccanti.

Le probabili formazioni di Ospitaletto-Pro Patria — L’Ospitaletto dovrebbe confermare il 4-4-2, modulo che garantisce copertura sulle corsie e presenza in area con due riferimenti offensivi.

La Pro Patria risponde con il 3-4-1-2, schema pensato per proteggere la difesa a tre e sfruttare le giocate tra le linee del trequartista.

Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni, Regazzetti, Sina, Nessi, Possenti, Gualandris, Panatti, Ievoli, Messaggi, Bertoli, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, Dimarco, Ferri, Munno, Citterio, Bagatti, Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco