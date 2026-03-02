Lo streaming gratis della gara di campionato Alcione-Giana Erminio: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 09:02)

Il Girone A di Serie C propone un confronto interessante martedì 3 marzo alle ore 18:00, quando Alcione e Giana Erminio si sfidano in una gara che può incidere sugli equilibri della zona playoff. I padroni di casa occupano la sesta posizione con 47 punti e vogliono consolidare il piazzamento nelle prime posizioni, mentre gli ospiti sono decimi a quota 38 e puntano a ridurre il distacco dalla zona nobile della classifica. Una partita che mette in palio punti pesanti e ambizioni concrete.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Alcione-Giana Erminio in streaming gratis:

Dove vedere Alcione-Giana Erminio in diretta TV e streaming LIVE — La sfida è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live e mantenendo il conto attivo è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi. Le piattaforme offrono inoltre dati statistici aggiornati in tempo reale, fondamentali per analizzare ogni fase del match, dalle occasioni create ai duelli individuali.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Alcione-Giana Erminio nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — L’Alcione, sesto con 47 punti, sta disputando una stagione di alto livello e punta a dare continuità ai risultati per restare stabilmente in zona playoff. La formazione guidata da Giovanni Cusatis si distingue per compattezza e capacità di sfruttare le verticalizzazioni rapide, cercando spesso la superiorità tra le linee.

La Giana Erminio, decima a quota 38, vuole accorciare sulle prime posizioni e rilanciare le proprie ambizioni. La squadra allenata da Vinicio Espinal fa dell’intensità e dell’organizzazione tattica i propri punti di forza, cercando di mantenere equilibrio tra fase difensiva e ripartenze.

Le probabili formazioni di Alcione-Giana Erminio — L’Alcione dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2, modulo che permette di presidiare il centrocampo e valorizzare il trequartista alle spalle delle due punte.

La Giana Erminio risponde con il 3-5-2, sistema pensato per garantire copertura difensiva e ampiezza sugli esterni, senza rinunciare alla presenza offensiva in area.

Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Invernizzi, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis

Giana Erminio (3-5-2): Zenti, Colombara, Alborghetti, Ruffini, Previtali, Occhipinti, Nelli, Marotta, Vitale, Capelli, Gabbiani. Allenatore: Vinicio Espinal