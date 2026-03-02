Birmingham-Middlesbrough: diretta live e probabili formazioni

Birmingham Middlesbrough 2 marzo 2026, Championship 35 giornata, probabili formazion e streaming gratis

Stefano Sorce 2 marzo - 00:27

Il calendario della Championship mette di fronte Birmingham-Middlesbrough lunedì 2 marzo 2026 alle ore 20:45, scenario St Andrew’s, in una sfida che pesa tantissimo nella corsa promozione. I punti in palio possono accorciare o allungare le distanze nella zona playoff e in quella della promozione diretta.

Vuoi vedere Birmingham-Middlesbroughe in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Birmingham-Middlesbrough sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Birmingham-Middlesbrough in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Birmingham City si trova all’11° posto ma resta pienamente agganciato al treno playoff. La sconfitta netta contro il Millwall (3-0) ha interrotto una striscia di otto risultati utili consecutivi che aveva rilanciato con forza le ambizioni dei Blues. Da inizio anno la squadra ha mostrato progressi evidenti, battendo anche avversarie di vertice e riportandosi nella conversazione promozione. Il nodo resta la continuità. In casa il rendimento è stato solido, mentre lontano da St Andrew’s sono arrivati meno punti del previsto. La sensazione è che il Birmingham abbia le qualità per competere, ma debba dimostrarlo con maggiore stabilità nei momenti decisivi.

Il Middlesbrough arriva con un obiettivo più definito: promozione diretta. Dopo aver viaggiato a lungo nelle primissime posizioni, i Boro hanno rallentato con una sconfitta contro la capolista e due pareggi consecutivi. Il margine si è ridotto e ogni passo falso ora pesa il doppio. La forza della squadra resta la fase difensiva: organizzazione, compattezza e pochi gol concessi sono stati i pilastri della stagione. In trasferta il rendimento è stato equilibrato, ma in uno scontro diretto come questo servirà anche maggiore incisività offensiva.

Probabili formazioni di Birmingham-Middlesbrough — Birmingham City (4-2-3-1): Beadle; Osayi-Samuel, Klarer, Panzo, Laird; Iwata, Doyle; Vicente, Stansfield, Gray; Ducksch.

Middlesbrough (4-2-3-1): Brynn; Brittain, Fry, Malanda, Targett; Morris; Whittaker, Hackney, Browne, McGree; Conway.

Vuoi vedere Birmingham-Middlesbroughe in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Birmingham-Middlesbrough sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA