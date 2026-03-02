Real Madrid-Getafe: la gara gratis in streaming live

I Blancos vogliono riprendere la corsa in campionato dopo il ko con l’Osasuna, mentre il Getafe cerca punti salvezza. Ecco probabili formazioni e informazioni su diretta tv e streaming

Stefano Sorce 2 marzo - 00:10

Lunedì 2 marzo 2026 alle ore 21:00, al Santiago Bernabéu, si sfidano Real Madrid-Getafe nel match valido per la 26ª giornata di Liga. I Blancos, reduci dalla qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League, sono chiamati a reagire in campionato dopo il passo falso contro l’Osasuna che è costato la vetta.

Per non perderti nemmeno un minuto del match Real Madrid-Getafe sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Real Madrid-Getafe in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Real Madrid arriva alla sfida in una fase delicata ma tutt’altro che negativa. La qualificazione agli ottavi di Champions League ha riportato entusiasmo dopo la sconfitta in campionato contro l’Osasuna, un passo falso che è costato la vetta della classifica. La squadra sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi. In casa il rendimento resta solido, con un atteggiamento aggressivo e un baricentro alto sin dai primi minuti. I problemi sono emersi soprattutto nella gestione dei momenti chiave, con cali di concentrazione che hanno inciso sui risultati. Pesano le assenze di Mbappé e Bellingham, due riferimenti fondamentali sotto il profilo tecnico e realizzativo. Questo costringe l’allenatore a redistribuire responsabilità, con Vinícius chiamato a prendersi il peso dell’attacco e il centrocampo che dovrà garantire maggiore continuità nel palleggio e nelle transizioni.

Il Getafe si presenta al Bernabéu con un’identità chiara: compattezza, intensità nei duelli e grande attenzione difensiva. La recente sconfitta contro il Siviglia ha interrotto una serie positiva di quattro risultati utili, ma la squadra ha dimostrato di saper restare organizzata anche contro avversari superiori. Con un margine ridotto sulla zona retrocessione, ogni punto è prezioso. In trasferta il Getafe tende ad abbassare il baricentro, puntando su ripartenze veloci e sulle palle inattive. L’obiettivo sarà restare in equilibrio il più a lungo possibile, aumentando così la pressione sui padroni di casa.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Getafe — Il Real Madrid dovrebbe schierarsi con un 4-3-1-2: Courtois tra i pali; Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba e Carreras in difesa. A centrocampo Valverde, Tchouaméni e Camavinga, con Güler a supporto delle due punte Gonzalo Garcia e Vinícius.

Il Getafe risponde con un 5-3-2: David Soria in porta; Kiko Femenía, Abqar, Duarte, Zaid Romero e Juan Iglesias in difesa. In mezzo Milla, Arambarri e Mario Martín. In attacco la coppia Satriano-Luis Vázquez.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Güler; G.Garcia, Vinícius. Allenatore: Arbeloa.

Getafe (5-3-2): David Soria; Kiko Femenía, Abqar, Duarte, Zaid Romero, Juan Iglesias; Milla, Arambarri, Mario Martín; Satriano, Luis Vázquez. Allenatore: Bordalás.

Vuoi vedere Real Madrid-Getafe in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Real Madrid-Getafe sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA