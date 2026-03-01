Streaming Warriors-Clippers | Diretta TV, orario e dove guardala gratis

Segui Warriors-Clippers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 23:35)

La nuova settimana NBA parte col derby californiano fra Warriors e Clippers. La gara del Chase Center vede affrontarsi due team che al momento occupano posizioni in zona play-in, rispettivamente all'ottavo e decimo posto nella western conference. Palla a due lunedì 2 marzo alle 4 di notte orario italiano.

Warriors-Clippers, derby californiano nella pacific division — Golden State è terza nella pacific con un ruolino di marcia di 31 vittorie e 29 sconfitte, ma alterna successi a cadute da 5 match di fila. Nell'ultima uscita i Warriors hanno perso male in casa 101-129 contro l'altro team di LA, o Lakers con performance singole davvero deludenti.

I Clippers viaggiano proprio alla spalle dei rivali e con un 27-31 sono sotto al 50% di vittorie. La squadra arriva da 3 sconfitte di fila, ultima delle quali in casa 88-94 contro i Wolves con nessun giocatore capace di arrivare a 20 punti a tabellino. Nell'ultima gara giocata a inizio gennaio successo 103-102 a campi invertiti.

I probabili quintetti di partenza di Warriors-Clippers — Warriors ancora senza Steph Curry e in campo con Podziemski playmaker, Melton guardia, Moody e Santos ali e Green centro. Clippers che rispondono con Dunn play, Mathurin guardia, Jones ala piccola, Batum ala grande e Lopez numero 5.

GOLDEN STATE WARRIORS - Podziemski, Melton, Moody, Santos, Green. All. Kerr

LOS ANGELES CLIPPERS - Dunn, Mathurin, Jones, Batum, Lopez. All. Lue