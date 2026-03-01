NBA, Bucks-Celtics: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Bucks-Celtics in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Apriamo una nuova settimana sotto i canestri della NBA e lo facciamo con Bucks-Celtics, sfida tutta a est fra l'undicesima e la seconda in classifica nella conference. Al Fiserv Forum è tutto pronto quindi per un match spettacolare che avrà inizio lunedì 2 marzo all'1,30 di notte orario italiano.

Bucks-Celtics sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Bucks-Celtics: classifica e stato di forma — Milwaukee è terza nella central division con un ruolino di marcia di 26 vinte e 32 perse e al momento è fuori dalla zona play-in. I Bucks vantano il quinto posto nella percentuale al tiro. Nella scorsa notte però i biancoverdi sono caduti in casa nettamente 98-127 contro i Knicks con nessun del roster capace di arrivare a 20 punti.

I Celtics comandano l'atlantic division con un record di 39-20 e la miglior difesa della lega per punti concessi di media. Boston ha vinto 4 delle ultime 5 gare giocate e arriva dal largo successo 148-111 contro i Nets con Vucevic in doppia doppia. Le due squadre si sono già affrontate due volte in stagione e in entrambi i casa (una vittoria per parte) è stato decisivo il fattore campo.

I probabili quintetti di partenza di Bucks-Celtics — Entrambi i team avranno fuori i loro uomini di punta, Antetokuonmpo da una parte e Tatum dall'altra. Bucks in campo con Rollins playmaker, Porter guardia, Green ala piccola, Kuzma ala grande e Turner centro. Celtics che rispondono con White play, Scheierman guardia, Brown e Hauser ali con Queta numero 5.

MILWAUKEE BUCKS - Porter, Green, Kuzma, e Turner. All. Rivers.

BOSTON CELTICS - White, Scheierman, Brown, Hauser. All. Mazzulla